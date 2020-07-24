Деми Ловато выходит замуж

О своем решении пожениться сообщили 27-летняя Деми Ловато и 29-летний Макс Эрих. О том, что они собираются стать мужем и женой, влюбленные объявили в своих Instagram-аккаунтах, дополнив посты фотографиями романтической пляжной фотосессии.

"Когда я была маленькой девочкой, мой биологический отец всегда называл меня своим "маленьким партнером", — это могло бы звучать странно без его южного ковбойского акцента. Для меня это было невероятным ощущением. И сегодня эти слова снова звучат особенно, потому что сегодня я официально стану чьим-то партнером.



Макс Эрих, я поняла, что люблю тебя, как только тебя встретила. Это было что-то такое, что невозможно описать, если вы не испытали это на себе, но, к счастью, ты тоже это почувствовал. Я никогда в своей жизни не чувствовала себя так безоговорочно любимой кем-то (кроме моих родителей). Ты никогда не заставляешь меня быть кем-то другим, кроме самой себя. И ты делаешь так, что я хочу быть лучшей версией самой себя. Для меня большая честь принять твое предложение. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. Я люблю тебя, крошка. Мой партнер. За наше будущее!", — написала Деми Ловато в социальных сетях.

В свою очередь, Эрих сказал, что его возлюбленная — это все, о чем он когда-либо мог только мечтать.

"Невозможно выразить словами, как сильно я люблю тебя. Не могу и секунды прожить на Земле без того чуда, что ты станешь моей женой. Я так взволнован! Ты самая красивая во всем мире — снаружи и внутри, и я очень благодарен Богу, что он свел нас вместе. Я так сильно тебя люблю и буду беречь твою чистую, прекрасную и безмерную душу",—написал будущий супруг Деми Ловато.

О романе Деми Ловато и Макса Эриха стало известно всего несколько месяцев назад, но их отношения развивались стремительно.

Стоит отметить, что незадолго до знакомства Максом, певица признавалась, что пытается знакомиться с мужчинами на сайтах знакомств, но, сходив на свидание, понимает, что ей лучше быть одной.



