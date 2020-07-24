Мел Гибсон провел неделю в больнице с коронавирусом

По информации издания People, 64-летний Гибсон заразился вирусом еще в апреле, но с тех пор полностью выздоровел.

«В апреле у него был положительный результат на COVID-19, и он вынужден был провести неделю в госпитале, — сообщили СМИ в пресс-службе Мела Гибсона. — Согласно информации из релиза, актера лечили препаратом ремдесивир, когда он находился в больнице, и с тех пор его тест неоднократно давал отрицательный результат».

Мел Гибсон приняла решение не распространяться о своем заболевании, поэтому информация о том, что он перенес коронавирус появились только теперь. Так, сегодня стало известно, что тест Мела Гибсона дал положительный результат почти сразу после того, как актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились вирусом.