Телеканал HBO представил первый трейлер нового сезона сериала "Темные начала"

Во время Comic-Con телеканал HBO представил первый трейлер второго сезона сериала "Темные начала" (His Dark Materials), основанного на одноименной трилогии книг Филипа Пулмана. Об этом пишет IndieWire.

Новый сезон будет основан на второй книге цикла. Романы Филипа Пулмана описывают вымышленный мир, где переплетены магия, теология и наука. У всех людей это мира, есть деймон — часть души, воплощенная в теле животного. Книги Пулмана вызвали критику со стороны религиозных организаций и даже официального Ватикана.

Главной героиней книг является девочка Лира Белаква, которая учится и живет в Оксфорде под присмотром своего дяди лорда Азриэла. А потом отправляется в опасное путешествие по другим мирам.

Главную роль в сериале исполнила Дафна Кин, знаменитая по роли Лауры в "Логане". Помимо неё в шоу также снялись Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс, Лин Мануэль-Миранда, Рут Уилсон, Уилл Кин и другие. Во втором сезоне к касту также присоединились Эндрю Скотт ("Шерлок") и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь"). Скотт исполнит роль Джона Перри, а Уоллер-Бридж озвучит одного из деймонов Перри.

Ранее уже предпринималась попытка экранизировать книги Пулмана. В 2007 году вышел фильм "Золотой компас" с Дэниелом Крэйгом, Николь Кидман и Евой Грин. Однако его успех не спас компанию New Line Cinema от банкротства и она была поглощена компанией Warner Bros. Продолжение снимать не стали.

Продолжение стартует этой осенью. Из-за коронавируса в сезоне будет всего семь серий, вместо обещанных восьми.