Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по серии постапокалиптических игр Fallout

Компании Bethesda Softworks и Amazon Studios объявили о съемках сериала по серии постапокалиптических игр Fallout, но когда начнутся съемки и когда ждать премьеры, пока не сообщали

О радостной для фанатов серии игр Fallout сообщили в компании Bethesda Softworks.

Телевизионной адаптацией игры займется компания Kilter Films Джонатана Нолана и Лизы Джой, создателей сериала "Мир Дикого Запада".

В своем заявлении они отметили, что являются поклонниками Fallout: "Каждая часть этой безумно оригинальной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли провести с семьей или друзьями".

В проект также принимают участие директор компании-разработчика игр Bethesda Game Studios Тодд Говард, а также глава издательства Bethesda Softworks Джеймс Альтман.

Когда состоится премьера телешоу пока неизвестно. Сериал будет выходить в онлайн-кинотеатре Prime Video.

Fallout - серия постапокалиптических ролевых видеоигр с открытым миром, выпущенных компаниями Interplay Entertainment и Bethesda Softworks. Первая игра серии вышла в далеком 1997 году. Действие игр серии происходит на территории США, которая после мировой ядерной войны превратилась в радиоактивную пустыню и охвачена анархией. Игрок сражается с мутантами, бандитами и чаще всего может выбрать свой собственный путь – стать к финалу настоящим негодяем, или же сохранить человечность.

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