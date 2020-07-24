Dior показали новую круизную коллекцию на площади городка Лечче

Модный дом Dior все же провел модное шоу с презентацией круизной коллекции. Событие состоялось в итальянском городке Лечче. Регион Апулию креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри назвала «волшебным краем, с которым ее связывают семейные корни» — здесь родился и жил отец Марии.

Местная культура стала вдохновением для дизайнера и она создала высокопарную оду обычаям и жителям Лечче. Так, на Пьяцца дель Дуомо танцоры исполнили народный танец, а модели демонстрировали результат коллаборации модного дома с ремесленниками из Fondazione Le Costantine.

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В основу коллекции легли прозрачные кружевные макси-платья, мягкие льняные костюмы, брюки и юбки с цветочными аппликациями и пальто.

Оффлайн показ проходил при соблюдении необходимых мер безопасности без международной публики: помимо моделей и команды Dior присутствовал узкий круг клиентов, а местные жители наблюдали за шоу с балконов.