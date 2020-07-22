Кайа Гербер позировала обнаженной для Vogue
Дочь Синди Кроуфорд приняла участие в откровенной съемке для японского глянца
18-летняя Кайа Гербер снялась для обложки японского Vogue. Стилистом съемки выступила Анна Делло Руссо. Первыми снимками модель поделилась в своем аккаунте в Instagram.
Дочь Синди Кроуфорд предстала сразу в трех образах. На первой обложке 18-летняя знаменитость появилась в образе женщины-вамп, а на второй девушка позирует обнаженной, в лаковых ботфортах.
"Спасибо всем, кто сделал мою последнюю работу до карантина лучше, чем я могла бы просить. Сложно не скучать по работе, где меня окружает столько талантливых людей. Луиджи и Янго, очень люблю вас обоих. Спасибо!"— прокомментировала Кайа Гербер свой пост в инстаграме.