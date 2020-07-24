В Канаде рекомендуют заниматься сексом в период пандемии через отверстия в стенах
В Британской Колумбии (Канада) власти провинции выпустили брошюру с советами по защите от заражения коронавирусом во время секса. Всем желающим вступить в сексуальный контакт, предлагается "использовать барьеры", а именно, glory holes - стены со специальными отверстиями для пениса, которые раньше применялись для анонимных гомосексуальных контактов. Об этом пишет TMZ.
Также жителям канадской провинции рекомендуется надевать во время секса защитные маски. "При дыхании во время интимной близости производится больше капель, через которые может передаваться коронавирус", — объясняют авторы брошюры. При этом людям, решившимся на половой контакт в разгар пандемии, советуют избегать в сексе поз, в которых партнеры оказываются лицом к лицу.
Канадцы отнеслись с юмором к такой рекомендации врачей. Дело в том, что glory holes — это дыры в стенах, созданные для анонимных сексуальных контактов. Они имеют место как в кабинках в специальных заведениях для секс-услуг, так и в стенах кабинок общественных туалетов. Кроме того, они встречаются в свингер-клубах, секс-кинотеатрах, секс-кабинах и других заведениях релевантного направления.