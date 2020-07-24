В Канаде рекомендуют заниматься сексом в период пандемии через отверстия в стенах

В Британской Колумбии (Канада) власти провинции выпустили брошюру с советами по защите от заражения коронавирусом во время секса. Всем желающим вступить в сексуальный контакт, предлагается "использовать барьеры", а именно, glory holes - стены со специальными отверстиями для пениса, которые раньше применялись для анонимных гомосексуальных контактов. Об этом пишет TMZ.

В списке других рекомендаций числятся стандартные советы: «До и после секса: помойтесь с мылом, помойте руки водой и мылом в течение 20 секунд, вымойте секс-игрушки водой и мылом до и после использования».

Также жителям канадской провинции рекомендуется надевать во время секса защитные маски. "При дыхании во время интимной близости производится больше капель, через которые может передаваться коронавирус", — объясняют авторы брошюры. При этом людям, решившимся на половой контакт в разгар пандемии, советуют избегать в сексе поз, в которых партнеры оказываются лицом к лицу.

Канадцы отнеслись с юмором к такой рекомендации врачей. Дело в том, что glory holes — это дыры в стенах, созданные для анонимных сексуальных контактов. Они имеют место как в кабинках в специальных заведениях для секс-услуг, так и в стенах кабинок общественных туалетов. Кроме того, они встречаются в свингер-клубах, секс-кинотеатрах, секс-кабинах и других заведениях релевантного направления.