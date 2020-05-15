Карантин в Нидерландах: одиноким советуют организовать секс по дружбе
2020-05-15 21:50:00
Людям без постоянного сексуального партнера рекомендуется найти секс-друга и заключить с ним соглашение
Руководство Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов в условиях карантина предложило одиноким мужчинам и женщинам организовать секс по дружбе. Так, людям без постоянного сексуального партнера рекомендуется найти секс-друга и заключить с ним взаимное соглашение о правилах поведения.
Об этом пишет The Guardian.
"Обсудите, как лучше сделать это вместе. Например, встречайтесь с одним и тем же человеком для физического или сексуального контакта, если вы не болеете коронавирусом. Договоритесь с этим человеком о том, со сколькими людьми вы еще можете контактировать. Чем больше людей – тем больше вероятность (распространение) коронавируса", – рассказали в институте.
Исследователи также не рекомендуют заниматься сексом с инфицированным коронавирусом партнером или если он находится на карантине с подозрением на COVID-19.
Кроме того, в институте разработали рекомендации для тех, кто находится в отношениях, если у кого-то из них проявятся симптомы коронавируса.
"Секс с собой или с другими людьми на расстоянии возможен: подумайте о том, чтобы рассказывать эротические истории или мастурбировать вместе", – добавили в институте.
Как ранее сообщал Фокус:
- На время карантина в Германии закрылись публичные дома, а тысячи иностранных секс-работниц оказались на улице и без денег.
- Миру грозит глобальная нехватка презервативов после закрытия на карантин фабрик их крупнейшего производителя.