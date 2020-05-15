Карантин в Нидерландах: одиноким советуют организовать секс по дружбе

Людям без постоянного сексуального партнера рекомендуется найти секс-друга и заключить с ним соглашение

Руководство Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов в условиях карантина предложило одиноким мужчинам и женщинам организовать секс по дружбе. Так, людям без постоянного сексуального партнера рекомендуется найти секс-друга и заключить с ним взаимное соглашение о правилах поведения.

Об этом пишет The Guardian.

"Обсудите, как лучше сделать это вместе. Например, встречайтесь с одним и тем же человеком для физического или сексуального контакта, если вы не болеете коронавирусом. Договоритесь с этим человеком о том, со сколькими людьми вы еще можете контактировать. Чем больше людей – тем больше вероятность (распространение) коронавируса", – рассказали в институте.

Исследователи также не рекомендуют заниматься сексом с инфицированным коронавирусом партнером или если он находится на карантине с подозрением на COVID-19.

Кроме того, в институте разработали рекомендации для тех, кто находится в отношениях, если у кого-то из них проявятся симптомы коронавируса.

"Секс с собой или с другими людьми на расстоянии возможен: подумайте о том, чтобы рассказывать эротические истории или мастурбировать вместе", – добавили в институте.

Как ранее сообщал Фокус:

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