Миру грозит дефицит презервативов. Крупнейший производитель остановил фабрики из-за коронавируса

Малайзийская компания Karex Bhd производит один из каждых пяти презервативов в мире. Из-за введенного в стране карантина ее фабрики простаивают больше недели

Миру грозит глобальная нехватка презервативов после закрытия на карантин фабрик их крупнейшего производителя. Об этом пишет Reuters.

Малайзийская компания Karex Bhd производит один из каждых пяти презервативов в мире. Однако уже больше недели все три ее фабрики простаивают из-за введенного правительством запрета. В компании утверждают, что остановка производства уже привела к дефициту в 100 млн презервативов, которые продаются на международном уровне такими брендами, как Durex, поставляются в государственные системы здравоохранения или распространяются через программы помощи (например, Фонд народонаселения ООН).

"Мы повсюду увидим глобальную нехватку презервативов, что будет страшно. Меня беспокоит то, что для многих гуманитарных программ в глубине Африки дефицит будет не просто две недели или месяц. Этот дефицит может длиться месяцами", - заявил генеральный директор Karex Го Миа Киат.

27 марта компании разрешили частично возобновить производство, но с привлечением не более 50% рабочих.

"Потребуется время, чтобы быстро запустить фабрики, и мы будем изо всех сил стараться удовлетворить спрос", - пообещал директор компании.

В то же время в компании Durex сообщили, что пока не заметили никаких проблем с поставками и продолжают по всему миру продавать презервативы под своим брендом.

"Хорошо, что спрос на презервативы по-прежнему очень высок, потому что, нравится вам это или нет, их по-прежнему необходимо иметь и исполизовать. Учитывая, что на данный момент люди, вероятно, не планируют заводить детей. Сейчас не самое подходящее для этого время", - добавил генеральный директор Karex

Малайзия - наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Юго-Восточной Азии, с 2161 подтвержденными случаями инфекции и 26 смертями. В стране введен жесткий карантин как минимум до 14 апреля.

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