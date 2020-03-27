Миру грозит дефицит бананов. Крупнейший порт Эквадора оказался в эпицентре вспышки коронавируса

В город Гуаякиль ввели войска для поддержания порядка

Город Гуаякиль, деловой центр и главный порт Эквадора, оказался в центре вспышки коронавируса в стране. Об этом пишет Bloomberg.

Эквадор на данный момент лидирует по количеству случаев Covid-19 в Латинской Америке. При этом 70% из них (1021 из 1403) приходится именно на Гуаякиль и его окрестности. Коронавирусом заразилась мер города Синтия Витери и еще четыре руководителя окрестных населенных пунктов. В стране умерли 34 человека.

Для поддержания порядка и контроля за соблюдением комендатского часа в город ввели около 3 тыс. солдат. Сотни нарушителей были задержаны.

Полиция и военные на уличах Кито (столица Эквадора) / Фото: Bloomberg

Власти провинции Гуаяс, столицей которой является Гуаякиль, еще на прошлой неделе ввели карантин и ограничили въезд и выезд из региона. 19 марта мэр города приказала заблокировать грузовиками и полицейскими авто взлетную полосу местного аэропорта, чтобы не допустить посадку самолетов, которые должны были эвакуировать европейцев. По ее словам, такие действия могли привести к распространению коронавируса.

Агентство также отмечает, что вспышка в провинции Гуаяс, население которой составляет 4,4 миллиона человек, а температура в марте колеблется от 24 до 31 по Цельсию, поставила под сомнение мнение некоторых ученых о том, что теплая погода замедлит распространение Covid-19.

Отметим, что главные статьи экспорта Эквадора - поставки нефти и бананов. В связи с вызванным коронавирусом обвалом цен на нефть, а теперь и закрытием главного порта, страна может лишиться своих главных источников доходов. Кроме того, вспышка в стране, вероятно, приведет и к росту цен на бананы во всем мире. Эквадор - мировой лидер по экспорту этих фруктов (в 2019 году страна экспортировала их почти на 3 млрд долларов). В частности, почти половина бананов в Украину завозится именно из Эквадора. Таким образом, спутся месяц (столько занимает в среднем поставка) бананы должны подорожать и в нашей стране.

На рост цен на экспортные продукты влияют и нарушение логистических цепочек, а также повышение стоимости транспортировки. Как говорит Виктор Шевченко, совладелец группы логистических компаний ZAMMLER, тарифы на морские фрахты по сравнению с началом года выросли в среднем на $150-200/TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Фокус разбирался, почему дорожают продукты и что ждет цены на гречку и бананы в Украине.

Напомним, в ВОЗ уже предупредили, что в ближайшее время мир может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за пандемии коронавируса. К такой ситуации могут привести запреты национальных правительств на экспорт продуктов на время карантина и уменьшение рабочих на полях, который занимаются сбором урожая.

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