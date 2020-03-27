На вес золота. Почему дорожают продукты и что ждёт цены на гречку и бананы

2020-03-27 11:38:01

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В первые дни карантина магазинные полки опустели. Сейчас ситуация стабилизировалась, но украинские эксперты предрекают дефицит гречки, чеснока, импортных медпрепаратов, овощей, фруктов и кормов для животных, а также повышение их цен. Одной из причин этого стали трудности с логистикой, но на этом список проблем не заканчивается

Дефицита продуктов (пока) нет

В воскресный день в огромном супермаркете "Велмарт" на Березняках не протолкнуться. Даже спустя неделю после введения карантина, киевляне продолжают закупаться продуктами по максимуму. Впрочем, связано это и с тем, что люди стали реже выходить в магазины. Многие предпочитают за раз набрать еды на неделю вперёд. В бакалейном отделе – пустые полки. Риса, круп, макарон практически нет. Лишь в одном углу аккуратно стоят пачки не очень привычного для украинцев булгура.

Однако Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины, уверен, что ситуация в ближайшее время поменяется. По его словам, продуктов на складах достаточно, просто торговые сети из-за повышенного потребительского спроса не успевают подвозить товары в магазины. "На этой неделе ажиотаж спадет, в том числе из-за того, что люди начнут экономить. Товар снова появится на полках как ни в чем не бывало", – уверен эксперт. Опыт других стран, столкнувшихся с аналогичной проблемой, уже даёт такую статистику, добавляет он. Кроме того, человек, взяв вместо одной пачки крупы пять, уже не будет покупать её в ближайшие месяцы.

Тем не менее, отдельные продукты у нас действительно могут оказаться в дефиците. В том числе, гречка. Связано это с тем, объясняет Дорошенко, что в последние годы она стала пользоваться меньшим спросом у украинцев. Соответственно, аграрии сократили её производство, а стоимость выросла, спровоцировав тем самым ещё меньший интерес к продукту со стороны потребителей. "Получается такой замкнутый круг: выше цена – меньше спрос – меньше производство – выше цена", — говорит глава ассоциации. До последнего времени часть гречки мы завозили ещё и из Российской Федерации, отмечает он. Но на днях РФ временно запретила экспорт всех круп, и на украинском рынке это также может сказаться.

Часть гречки Украина завозила из России, которая временно запретила экспорт всех круп

По словам Катерины Зверевой, директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации, в стране может наблюдаться и дефицит чеснока. Как объясняет эксперт, своего у нас выращивается крайне мало, при этом львиная доля продукта – около 73% всех импортных поставок, – завозилась из Китая. Сейчас из-за нарушенной логистики запасов в стране оказалось недостаточно. Похожая ситуация и с имбирём: на КНР приходилось 56% от всех поставок.

Эксперты отмечают, что по крайней мере частично дефицит будет связан не с отсутствием товара в стране, а с трудностями его доставки в магазины.

"Возьмём для примера склад в Киевской области, там работают люди из разных сёл. Но сейчас из-за отсутствия транспорта они просто не могут попасть на работу", – рассказывает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. В результате склад работает не так оперативно, как раньше из-за нехватки сотрудников. При этом в случае распространения заболевания среди сотрудников ситуация может еще больше усложниться.

О проблемах с логистикой внутри страны рассказывает и Андрей Мартыненко, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). "Действительно в Украине есть проблемы с подвозом людей к рабочим местам", – соглашается он. Даже если компания самостоятельно организовывает перевозки своих работников, то патрульная полиция в регионах штрафует за превышение количества пассажиров в салоне, хотя это и не общественный транспорт. При этом эксперт отмечает, что пока дефицита продуктов в стране не наблюдается.

По крайней мере частично дефицит будет связан не с отсутствием товара в стране, а с трудностями его доставки в магазины

Аналогичные проблемы с логистикой, осложняющие доставку продукции в Украину, может сложиться и в других странах, откуда мы закупаем продукты питания. По словам Максима Тореро, топ-чиновника Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН, нехватка рабочих на полях, вызваннная эпидемией и карантинными мероприятиями приведет к всемирной нехватке овощей и фруктов уже в ближайшие недели. К примеру, одним из центров эпидемии в Латинской Америке стал крупнейший порт Эквадора, город Гуякиль, через который проходят огромные партии бананов. В том числе и те, которые в итоге (вся цепочка занимает около месяца времени) попадают на полки украинских магазинов.

Украинские ритейлеры, в свою очередь, уверяют, что перебоев с поставками товаров не боятся. "Мы контролируем спрос и делаем дополнительные заказы, сейчас все товары в наличии. Но из-за повышения клиентского спроса иногда уходит чуть больше времени на заполнение полок. Однако товары отгружаются, сбоев пока нет", — сообщила Фокусу Дарья Кирьятская, руководитель отдела коммуникации компании "Ашан Украина". В компании Fozzy C&C также подтверждают, что магазины обеспечены продуктами надлежащим образом.

Рыночные отношения

Параллельно с увеличением потребительской активности украинцев стали расти и цены на продукты в магазинах. Как информирует Антимонопольный комитет Украины, за последний месяц стоимость гречки в некоторых регионах увеличилась на 50%, картофеля – на 60%, сахара – на 16%. Цены на лук и морковь местами выросли вдвое.

Катерина Зверева, эксперт Украинской плодоовощной ассоциации, рассказала Фокусу, что существенно подорожали те продукты, которые украинцы традиционно используют при простудных заболеваниях, – лимоны, имбирь, лук и чеснок. Так, стоимость лимонов выросла в 1,5 раза, чеснока – в 2-2,5 раза. Имбирь месяц назад стоил 60-100 грн за кг, сейчас – от 200 грн. Стоимость лука выросла с 6 до 12 грн. "Это рыночные отношения. Точно так же, как сейчас идёт бизнес на медицинских масках и антисептиках, магазины зарабатывают на продуктах питания", – уверена Зверева.

Александр Охрименко прогнозирует, что стоимость продуктов будет и дальше повышаться. "Надо отдавать себе отчёт, что во время всеобщей паники и истерии цены всегда растут. И сейчас ситуация не улучшается, а ухудшается", – подчёркивает он.

О подорожании продуктов говорит и аналитик УКАБ Андрей Мартыненко. При этом он подчёркивает, что речь идёт об импортных продуктах. "Цены поднимутся на 7-10% из-за роста курса доллара", – уверен эксперт. С ним соглашается и Алексей Дорошенко, который подчёркивает, что проблемы с международными поставками на стоимость потребительской корзины в Украине влиять не могут. "Доля импорта на отечественном рынке продуктов составляет лишь около 15%", – отмечает эксперт. Например, та же испанская продукция, с поставками которой могут быть проблемы, относится к премиальной, и её отсутствие будет малозаметно. Может сократиться ассортимент итальянских продуктов, но он в основном был представлен на рынках, которые в любом случае сейчас не работают. По словам Алексея Дорошенко, серьёзного подорожания товаров в Украине не предвидится, цены на продукты могут вырасти на 2-5%, но не больше.

Логистика в условиях пандемии: дорого и долго

Если продукты украинцы в основном едят отечественные, то остальные сегменты рынка у нас заполнены товарами импортного производства. И для такой продукции вопросы логистики весьма существенны. В то же время из-за пандемии с доставкой грузов возникли сложности, в том числе значительно выросла стоимость транспортировки.

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Как говорит Виктор Шевченко, совладелец группы логистических компаний ZAMMLER, тарифы на морские фрахты по сравнению с началом года выросли в среднем на $150-200/TEU (эквивалент 20-футового контейнера). "В марте произошёл прыжок цен, поскольку Китай начал восстанавливать свою производственную активность. Сразу же увеличился спрос на грузовые отправления, сформировался дефицит мест и, соответственно, поднялась стоимость", – объясняет Шевченко. В то же время, из-за соблюдения необходимых санитарно-гигиенических правил безопасности процедуры оформления товаров в портах задерживаются. Часть персонала также работает удалённо, что снижает оперативность процессов.

А вот с авиаперевозками ситуация сложилась гораздо хуже. Товары, которые ранее транспортировались пассажирскими рейсами, сейчас доставляются грузовыми самолётами. Но мест там не хватает, а авиакомпании, которые продолжают полёты в Украину, также подняли тарифы. "Раньше доставка груза из Шанхая стоила $4,5/кг. За 2,7 тонны товара наш клиент платил чуть больше $12 тыс. Сейчас стоимость перевозки 1 кг увеличилась до $10, то есть за тот же груз он уже должен заплатить $27 тыс.", – рассказывает Виктор Шевченко. Таким образом, стоимость авиаперевозок увеличилась больше, чем вдвое.

На импортные автоперевозки тарифы выросли на 40-50%. Как считает логист, это связано с дефицитом транспорта в Европе, а также повышенным спросом, так как все сейчас стремятся пополнить свои запасы товаров. Такой ажиотаж закономерно спровоцировал и большие очереди в пунктах пропуска. В среднем, проезд автотранспорта в одну сторону занимает 4-5 дней. "Для примера, 23 марта на выезд из Украины в пункте пропуска Ягодин была очередь из 800 грузовиков", – рассказывает эксперт, уточняя, что продолжительность кругового рейса на фабрику по производству шоколада в Польшу выросла в два раза.

Такой рост логистических затрат так или иначе скажется на стоимости товаров: различных комплектующих, электроники, медицинских препаратов и т.д. Причем, как отмечает часть экспертов, с этим мы можем столкнуться в том числе после окончания карантина.

Товары в зоне риска

Из-за возникших логистических проблем и значительного подорожания транспортировки грузов в зоне риска оказались также корм для животных, лекарства, средства гигиены и даже смартфоны.

  • Зоотовары. Уже сегодня пользователи соцсетей жалуются на проблемы с отсутствием в продаже некоторых кормов для домашних животных. Однако в зоомагазинах возможные перебои с поставками не комментируют. "Такие ситуации могут возникнуть с отдельными поставщиками по узкому кругу ветпрепаратов и кормов", – считает Алексей Дорошенко. До карантина часть зоотоваров в магазины завозилась в небольших объёмах пассажирскими микроавтобусами. После того, как они перестали ходить, такие поставки прекратились. В то же время в крупных супермаркетах и сетевых зоомагазинах проблем с этим возникнуть не должно.
  • Лекарства. По мнению Александра Охрименко, Украине грозит дефицит медпрепаратов. "В некоторых аптеках спрос вырос в четыре раза, – рассказывает аналитик. – В первую очередь, люди покупают все жаропонижающие средства, не удосуживаясь разобраться помогут ли они [от нового вируса] или нет". Сегодня фармрынок наполовину представлен отечественными лекарствами, наполовину – импортными. И если с украинскими препаратами проблем возникнуть не должно, то зарубежных в продаже может и не быть. Эксперты отмечают также то, что с полок пропадают лекарства, которые используются за границей при экспериментальном лечении COVID-19. При этом большая часть из этих лекарств – токсичны и должны применяться лишь по согласованию с лечащим врачом.
  • Средства гигиены. Начало карантина сопровождалось безудержной закупкой не только продуктов питания, но и туалетной бумаги, подгузников и всевозможных чистящих средства. В компании Watsons Фокусу подтвердили, что повышенный спрос на эти товары сохраняется до сих пор. Тем не менее, здесь уверяют, что проблем с поставками пока нет. "Дефицит могут спровоцировать проблемы с логистикой и дополнительный контроль ввоза импортной продукции. Однако в настоящее время у нас есть все возможности для импорта", – уточнили в компании.
  • Электроника. Часть экспертов считает, что из-за перебоев с поставками из Китая могут возникнуть и проблемы с наличием импортной техники в украинских магазинах. Вадим Осинский, начальник управления цепи поставок торговой сети "Фокстрот", рассказывает, что вероятность дефицита некоторых товаров в компании рассматривали уже с января, когда эпидемия накрыла Китай. Поэтому торговая сеть несколько месяцев увеличивала запасы по определённым моделям. "Нехватка товаров если и будет, то лишь по отдельно взятым брендам или товарным единицам. Но у клиента все равно останется более чем широкий выбор", — подчёркивает Осинский.
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