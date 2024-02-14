РФ вводит полное "банановое эмбарго" для Эквадора из-за передачи оружия Украине, — СМИ

По данным журналистов, после сообщений о непрямых поставках оружия Киеву сотрудники Россельхознадзора сообщили, что в эквадорской продукции нашли опасного вредителя — муху-горбатку.

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Российские власти решили расширить так называемое "банановое эмбарго" для всех крупных поставщиков из Эквадора. Представители Россельхознадзора потребуют от Кито прекратить сертификацию, разрешающую экспорт продукции в РФ. Об этом сообщает The Moscow Times.

Общий список пополнили еще 13 компаний. Российским импортерам известно о требовании регулятора.

"После расширения в списке тех, кто не может импортировать бананы в Россию, будет 18 компаний — все крупнейшие поставщики бананов из Эквадора", — отметили источники журналистов, назвав сложившееся положение, по сути, торговым эмбарго.

Бананы в РФ тоже вырастут в цене, эмбарго естественным образом спровоцирует скачок цен, объяснили представители российской компании-импортера. Примерно 90% всех бананов в российском рынке завозят именно из Эквадора, отметил лектор РЭУ Дмитрий Завьялов.

Все началось после того, как власти Эквадора согласились на передачу Соединенным Штатам старого советского оружия — после ремонта и модернизации техника может пойти Украине. РФ направила претензии, сославшись, что это якобы не предусмотрено контрактом. Но президент страны Даниэль Нобоа назвал технику "металлоломом", а после ее списания согласия РФ на передачу третьей стороне не предполагается.

Спустя некоторое время сотрудники Россельхознадзора сообщили, что в эквадорской продукции нашли опасного вредителя — муху-горбатку. Затем, в начале февраля, от министерства сельского хозяйства Эквадора потребовали приостановить сертификацию.

Напомним, что Эквадор возвращает Киеву ЗРК "Оса" и зенитные пулеметы ЗУ-23-2, закупленные в 90-х годах.

Также сообщалось, что Эквадор поставит Киеву старые вертолеты Ми-17. Вместо нерабочих советских машин армия Эквадора получит от Вашингтона вертолеты UH-60A/L Black Hawk.