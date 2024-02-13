Отдают металлолом: Эквадор поставит в Украину старые вертолеты Ми-17

Вместо нерабочих советских машин армия Эквадора получит от США партию вертолетов UH-60A/L Black Hawk.

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Соединенные Штаты для борьбы с местными наркоторговцами поставят Эквадору некоторое количество вертолетов UH-60A/L Black Hawk. Вместе с тем в рамках договоренностей, которые были заключены в январе 2024 года, старые советские вертолеты Ми-17 армии Эквадора будут предоставлены Украине. Об этом 12 февраля сообщил ресурс Infodefensa.

В публикации говорится, что благодаря этой поставке Эквадор станет шестым оператором американских Black Hawk в Латинской Америке после Колумбии, Бразилии, Аргентины, Мексики и Чили.

Что касается советских машин, то они, как сообщается, находятся "в минимальной оперативной готовности" из-за проблем с запчастями и соответственно обслуживанием.

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В этой связи обозреватели Defense Express отмечают, что с одной стороны вертолеты Ми-17 — это техника, которая знакома украинским военным, и не требующая создания отдельной инфраструктуры. С другой — Украине передают фактически металлолом, поскольку даже эквадорская сторона признает, что вертолеты находятся практически в нерабочем состоянии.

Таким образом украинская армия может получить в лучшем случае технику, которая станет донором запчастей для Ми-17 наших вооруженных сил. В таком контексте эксперты задают вопрос, почему бы для ВСУ не передавать западную технику напрямую.

"Заодно возникает вопрос, что нашей стране в рамках помощи от тех же США лучше было бы сразу передавать западную технику. Тем более, что например, у нас уже есть опыт эксплуатации тех же Black Hawk", — подытожили эксперты.

Напомним, журналисты Forbes 31 января написали, что администрация президента США Джо Байдена вооружает Украину посредством "кольцевой торговли". Схема такая — одна страна платит или вооружает другую, чтобы та, в свою очередь, вооружила третью.