"Кольцевая торговля": Байден передает оружие странам, которые вооружают Украину, — СМИ

По данным журналистов, вначале такие поставки шли через Эквадор, теперь заключен более крупный контракт с Грецией.

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Президент США Джо Байден вооружает Украину посредством "кольцевой торговли". Так было в случае с Эквадором, теперь пришла очередь Греции. Об этом пишет Forbes.

Суть механизма: одна страна платит или вооружает другую, чтобы та, в свою очередь, вооружила третью.

Германия стала пионером кольцевой торговли (Ringtausch), чтобы поддержать Украину.

Чехия получила 14 танков Leopard 2 и инженерную машину в обмен на то, что Прага поставит Украине десятки танков Т-72.

Греция: 40 боевых машин Marder в обмен на 40 боевых машин БМП-1 для Украины.

Словакия: 15 танков Leopard 2A4 — а в Киев последовали 30 боевых машин БВП-1.

Словения: 45 тяжелых грузовиков — и 28 танков М-55С Украине.

Соединенные Штаты с их большими запасами старого оружия в конечном итоге смогут превзойти по объемам таких сделок Германию. В условиях, когда небольшая группа пророссийских республиканцев во главе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном блокирует 61 млрд новой помощи Украине, Байден и его госсекретарь Энтони Блинкен решили действовать креативно.

Они используют широкие незаконодательные полномочия Белого дома в том, что касается военной помощи.

ЗРК "Оса"

В начале января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил в радиоинтервью, что Эквадор отдаст Соединенным Штатам оружейный "металлолом" в обмен на новые вооружения стоимостью 200 млн долларов, которое Вашингтон предоставит позже.

"Металлолом" впоследствии США могут отдать Украине. Часть этой старой техники, судя по всему, полетела в Украину 25 января на самолете Ан-124.

ЗРК "Оса"

Автор публикации допускает, что Украине передали ЗРК "Оса" советского производства. "Оса" совмещает в себе радар и пусковую установку для ракет дальностью до 10 км. В 90-х 10 таких ЗРК были куплены у Украины.

ЗРК "Оса"

Не лучшая в мире система ПВО, но простая и надежная. К примеру, на вооружении 1129-го зенитно-ракетного полка ВСУ есть и "Осы", и современные пусковые установки Stormer британского производства. Они дополняют друг друга.

По данным аналитиков Oryx, к 2022 февраля у ВСУ было около 100 "Ос", 16 из них были потеряны. До Эквадора Украина получала такие ЗРК из Польши.

Сделка с Грецией: катера Protector и 60 Bradley

После Эквадора, в январе, США заключили более крупную трехстороннюю сделку по поставкам оружия. В одной из них посредником выступила Греция.

По данным греческой газеты Kathimerini и других СМИ, администрация Байдена предложила Афинам три патрульных катера класса Protector, два авиалайнера Lockheed Martin C-130H, 10 турбовинтовых двигателей Allison T56 для патрульных самолетов Lockheed P-3, а также 60 боевых машин пехоты М2 Bradley и партию транспортных грузовиков. В обмен американцы хотят, чтобы греки передали украинцам больше оружия.

"Мы заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция могла бы передать или продать Украине", — отметил Блинкен. Сообщается, что правительство Греции уже зарезервировало старое оружие для дальнейшей поставки.

Как и в случае с Эквадором, передаваться могут системы ПВО: ракеты и пусковые установки большой дальности С-300 и Hawk, а также ракеты и пусковые установки малой дальности "Тор" и "Оса".

Напомним, что Байден может отправить оружие Украине без одобрения Конгресса. Используя не президентские полномочия PDA (drawdowns), посредством которых Киев чаще всего получал военную помощь, а другую классификацию (excess defense articles) — безвозмездную передачу излишков продукции военного назначения.

Также сообщалось, что в РФ приняли на вооружение новую подводную лодку проекта 677 "Лада".