Северный флот РФ принял на вооружение новую подводную лодку проекта 677 "Лада" (фото)

Б-586 "Кронштадт" — это новейшая разработка российских конструкторов в классе неатомных субмарин. Аппарат относится к четвертому поколению подводных лодок и оснащен противокорабельными ракетами "Альфа" и "Оникс".

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Военно-морской флот России принял на вооружение новейшую ударную подводную лодку проекта 677 "Лада". Речь идет о подводной лодке Б-586 "Кронштадт", которая была введена в строй на торжественной церемонии в Санкт-Петербурге и приписана к Северному флоту. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Субмарина была разработана ЦКБ "Рубин" с целью создания платформы, способной устранять подводные и надводные угрозы, а также обеспечивать защиту стратегических пунктов, прибрежных районов и морских путей.

Конфигурация и характеристики подводной лодки также позволяют ей выполнять разведывательные задачи. Подводные лодки класса "Лада" относятся к четвертому поколению обычных (неатомных) подводных лодок и являются самыми современными и мощными кораблями, строящимися на российских верфях.

Российские пропагандисты утверждают, что субмарина якобы инновационная, поскольку в ней реализованы более около 150 уникальных российских разработок.

При уменьшенных по сравнению субмаринами проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка" габаритах, возможности и характеристики подводной лодки "Кронштадт" значительно возросли.

Основные ТТХ:

максимальная скорость подводного хода составляет 21 узел; дальность плавания — 45 суток;

экипаж — 34 человека;

водоизмещение на поверхности — 1 765 тонн (в погруженном состоянии — 2 700 тонн).

глубина погружения рабочая — до 250 м;

глубина погружения предельная — до 300 м.

Вооружение:

шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм (2 аппарата верхнего яруса приспособлены для стрельбы телеуправляемыми торпедами);

сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 3М55 "Оникс"

противокорабельные ракеты П-900 3М51 "Альфа";

торпеды и мины.

Оборудование:

силовая установка — ГЭУ с электрическим двигателем СЭД-1, мощностью 4100 л.с.

дизельные двигатели Д-49;

генераторы 28ДГ мощностью в 2100 кВт;

автоматизированная система боевого управления "Литий";

гидроакустический комплекс "Лира" с носовой шумопеленгаторной антенной большой площади Л-01;

РЛС КРМ-66 "Кодак";

навигационный комплекс "Апассионата" с инерциальной навигационной системой и системой спутниковой навигации GPS / ГЛОНАСС;

унифицированный перископный комплекс УПК "Парус-98".

На сегодняшний день ВМФ России планирует построить в общей сложности шесть подводных лодок класса "Лада", первая из которых, Б-585 "Санкт-Петербург", уже введена в строй и используется исключительно для испытаний и оценки.

Напомним, в конце ноября 2023 в России спустили на воду многоцелевую атомную подводную лодку "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М". Субмарина является самым засекреченным кораблем подводного флота РФ, однако разработчики раскрыли некоторые детали, в частности касаемо общих характеристик и вооружения АПЛ.