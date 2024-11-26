"Девушка с жемчужной сережкой": почему женщины с картин Яна Вермеера невероятно популярны

Почему на публику так завораживающе действуют молодые женщины на картинах Яна Вермеера, которые вроде бы занимаются совершенно простыми делами: шьют, переливают молоко, берут уроки музыки, читают или пишут письма — ответ в арт-исследовании Фокуса.

Есть загадка в популярности нидерландского живописца Яна Вермеера Делфтского (1632-1675). Его заново открыли только в середине XIX века и на сегодняшний день известны всего 36 его полотен. При таком ничтожном количестве у Вермеера мегапопулярность: картины расхватали на мемы и рекламу. Вердикт критиков: они популярны, потому, что там "царит радость и благородная роскошь". Но такого добра полно на тысячах полотен. Фокус разгадал, в чем феномен нидерландца.

Сюжеты Вермеера просты: как правило, в богато убранной комнате молодые женщины шьют, молоко переливают, берут уроки музыки, читают или пишут письма. Или просто женские портреты, вроде "Девушки с жемчужной сережкой" (1665). И все. Почему же вокруг них такой ажиотаж?

Что касается знаменитой картины "Девушка, читающая письмо у открытого окна" (1657), то вот что писала критика в популярном у нас издании "Великие художники" (2003): "Читающая письмо девушка, скорее всего, беременна. Отсюда просторная кофточка и широкая юбка, а также смятое покрывало на кровати и высыпавшиеся из блюда фрукты (символы греховности), среди которых разрезанный персик с косточкой, устроившийся в мякоти, подобно плоду в утробе матери…Вермеер сочувствует героине, поскольку автор письма, похоже, не оправдал ее надежд. Напряженная поза, нервический румянец и, главное, ужасающее беспощадной откровенностью отражение девушки в оконном стекле: перед нами старуха со скорбным лицом – так в жарком пламени ниспадающей на окно занавеси сгорели надежда и молодость, остались горечь и старость".

"Девушка, читающая письмо у открытого окна". Ян Вермеер,1657

Экспрессивная поэтическая интерпретация местами притянута за уши. Особенно по поводу беременности. У Вермеера есть "Женщина, читающая письмо" (1664) в синей блузе, где по округлому животу четко видно: женщина действительно беременна.

"Женщина, читающая письмо". Ян Вермеер, 1664

А здесь — стройная девица, ну да, в широкой юбке, но широкие юбки — не признак беременности. Однако верно подмечено нервное психологическое состояние девушки и то, что ее отражение в окне — крайне мрачное (хотя старуха — преувеличение). Но если письмо не о нежелательной беременности, то о чем оно?

Недавнее открытие

В 2021 году в Дрезденской галерее была после двухгодичной реставрации эта картина выставлена в первоначальном виде: оказывается, голландский мастер ее нарисовал иначе. Еще в 1979-м на рентгеновском снимке исследователи увидели, что в полотне скрыта другая картина — с Купидоном, которая находилась на стене. Все думали, что это решение Яна Вермеера — закрасить бога любви, но исследование показало, что купидона закрасили позднее — в 1700 году. Зачем? Возможно, это сделали по указанию какого-то вельможи-моралиста, которому не нравился обнаженный мальчик с луком?

"Девушка, читающая письмо у окна", Ян Вермеер, 1657 (после реставрации)

Эта же картина с Купидоном есть еще на трех полотнах Вермеера — картина принадлежала художнику. Реставраторы при помощи микроскопа и скальпеля сняли слой чужой краски и в сентябре 2021 года в Дрезденской галерее состоялась репрезентация картины "Девушка, читающая письмо у окна" в том, виде, в каком ее задумал мастер.

Некоторые критики закудахтали: "Ах, как жаль, как хорошо было без этого дурацкого Купидона, который делает картину лобовой, — вместо чудесного минимализма пустой стены". Но зато с мотивом письма теперь все ясно, это любовное письмо, раз на стене Купидон. Так? Не совсем.

Они были бы правы, если бы это был не гениальный Вермеер. Лучше бы засучили рукава и приступили к изучению полотна Купидона, чтобы выяснить, чем, например, это изображение отличается от других "Купидонов" на картинах Вермеера.

Только в конце сентября 2024-го американский исследователь Том Андерсон в издании Dailyartmagazine обратил внимание на две детали в этом "Купидоне".

"Купидон" является утерянной картиной Сезара ван Эвердингена, основанной на "Эмблеме любви" (Amorum Emblemata) Отто ван Вина из книги 1608 года. На эмблеме изображен бог любви, держащий в руках карточку с цифрой I. Купидон здесь с луком, но без стрел: поразил одного возлюбленного — и хватит пока. На эмблеме девиз: Perfects Amor non est nisi ad unum, что в переводе означает: "Совершенная любовь подразумевает только одного возлюбленного".

Эмблема Купидона из книги Отто ван Вина, 1608

И на других своих полотнах Вермеер использовал данного Купидона, чтобы подчеркнуть идею верности. Например, в "Даме, стоящей у спинета" 1670 года (спинет — подобие клавесина) у очаровательной женщины в очах прямой призыв к любви. Призыв разделить прекрасную мелодию и обещание рая, как на теплых, солнечных пейзажах беспечальной страны Аркадии, развешанных по стенам.

"Дама, стоящая у спинета". Ян Вермеер, 1670 -1672

Думаю, это жена художника Катарина Болнес, поскольку искусствоведы утверждают, что она изображена в "Играющей на гитаре" (1667), ведь видно, что это — одна и та же дама — с некоторой разницей в возрасте.

"Играющая на гитаре". Ян Вермеер, 1667

Однако в отличие от этого Купидона в картине "Девушка, читающая письмо…" у бога любви под ногами валяется театральная маска. Что это значит? Кто-то сбросил свою маску и предстал тем, кем есть на самом деле — лицемером. Кто это? Кавалер, конечно. Значит, письмо в руках расстроенной барышни — о разрыве отношений.

Об этом говорит и вторая деталь — помятость письма. На других картинах Вермеера у девушек на письмах — бумага ровная. Значит, девушку после первого прочтения так расстроило содержание письма, что она в эмоциональном порыве смяла его. А через какое-то время разравняла и еще раз решила перечитать, что утешения, понятно, не принесло.

Сравнительный анализ бумаги писем на картинах Яна Вермеера

Окно у Вермеера обозначает открытость — к свету любви. Здесь оно распахнуто. Девушка кому-то доверилась, но ее чувства были обмануты: маска сброшена.

Любовник оказался вероломным типом, что для девушки стало абсолютной неожиданностью. Купидон подчеркивает, что речь на картине о делах амурных, но на полотне происходит любовная драма. На других картинах Вермеер тоже изображал влюбленных девушек, но не в драматических ситуациях.

Влюбленные девицы

Например, в "Уроке музыки" ("Кавалер и дама у спинета", 1664) имеется сюрприз наподобие сброшенной маски — только забавный, а не трагический.

"Урок музыки". Ян Вермеер, 1662-1664

На этом полотне нарядная девушка сидит перед инструментом, в то время как молодой и симпатичный учитель стоит рядом и наблюдает за игрой ученицы. Обратите внимание на затылок девушки – кажется, что та старательно берет аккорды на клавишах. Но взгляните в зеркало на стене, где ее отражение: оказывается, барышня в этой время пожирает учителя глазами.

На знаменитом полотне "Молочница" (1658-1660) пригожая и дородная девица осторожно переливает молоко из кувшина в горшок. Перед ней хлеб. Молоко и хлеб – символы жизни и чистоты. В "Молочнице" окно закрыто, решетка на месте — это девственница. Девушка настолько прекрасна и одухотворена, что, кажется, подними она глаза на зрителя — тут же влюбится.

"Молочница". Ян Вермеер, 1658-1660

Другая красавица в "Женщине с кувшином" ("Женщина у окна", 1664-1665) в левой руке придерживает кружку (сосуд любви наполнен), а правой тихонько приоткрывает окно, откуда начинает проникать свет. Выражение лица – мечтательное: девушка грезит о любви. Какая она будет? На стене кусок карты – героиня готовится пустится в путешествие по неизведанным землям – миру романтики.

"Женщина с кувшином" ("Женщина у окна"). Ян Вермеер, 1664-1665

Поговорим о самой популярной среди мемов и рекламы — картине Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" (1665).

Жемчужина

Страшно умные ученые рассказали недавно, что картина притягивает внимание зрителя блеском в форме треугольника: глаз девушки, ее губ и сережки. Хотя ответ гораздо проще: девушка смотрит на вас влюбленными глазами. И очень доверчиво, что подкупает вдвойне!

"Девушка с жемчужной сережкой". Ян Вермеер, 1665

Вообще женщины довольно застенчивы и редко проявляют чувства в открытой форме. Поэтому на сотнях картин разных мастеров они высокомерны или смешливы, демонстративно безразличны или наоборот вызывающе соблазнительны, но все это, как правило, маски, чтобы скрыть свои истинные чувства. И только на работах Вермеера девушки открыто проявляют влюбленность. Художник как бы подглядывает за ними, как на картинах, где они тайно читают или пишут любовные письма, как это делает очаровательная женщина на полотне "Письмо" (1671). Или смотрят в упор как в "Даме, стоящей у спинета" или "Девушке с жемчужной сережкой". А жемчуг, между прочим, символ любви или точнее – влюбленной души, скрытой в оболочке-раковине. Барышня на картине смотрит предельно доверчиво, она, кажется, своим взглядом признается в своем чувстве.

Девушка и любовь на холстах Вермеера — синонимы. Чтобы говорить о любви, Вермееру не нужно изображать дам в образах Венеры, как делали до него, например, художники Итальянского возрождения — тот же Сандро Боттичелли. Нет, это просто молодые женщины среднего сословия или служанки — они такие, какие есть, только влюблены. Поэтому понятно, почему нагло по-постмодернистски беспардонно, меняют в современной рекламе лицо девушки с жемчужной сережкой — на товар. Например, на круауссан — как сделало одно киевское кафе. В таком виде синонимом любви стал круассан. "Съешь меня", как бы говорит тебе мучное изделие: просто, но эффективно.

Реклама киевского кафе. У девушки с жемчужной сережкой вместо лица – круассан Фото: Константин Рылев

Из-за наполненностью любовью женщин Вермеера его полотна так завораживающе привлекательны. Даже на холсте "Сводня" (1656), где кажется, что румяной девушке нравится кавалер, который кидает ей в ладонь золотой. На самом деле — это вариация Вермеера на бытовую сценку с полотна Дирка ван Бабюрена "Сводня" (1622), которое принадлежало теще художника. Поэтому в качестве друга кавалера с бокальчиком пива мастер изобразил себя, а в роли разбитной девицы — снова свою жену Катарину.

"Сводня". Ян Вермеер, 1656

Формула творчества Вермеера: влюбленная девушка — полное доверие — свет любви. Это не может не тронуть сердце.

Из подобных изображений сложно назвать картины других мастеров. Разве что полотна "Маха обнаженная" и "Маха одетая" (1800) Франсиско Гойи.

"Маха одетая". Франсиско Гойя, 1800

Или "Завтрак на траве" (1862) Эдуарда Мане. Но все-таки женщины на них скорее соблазнительные или соблазняющие, чем влюбленные. Последнее, пожалуй, одному Вермееру удавалось передать в полной мере. Поэтому его картины сегодня и стоят фантастически дорого и невероятно популярны. Украденный в 1990 году в США "Концерт" (1660) оценивается в 250 млн долларов.

Что касается "Девушки с жемчужной сережкой", то в 2003 году вышел успешный фильм с Колином Фертом и Скарлетт Йоханссон (при бюджете в $12 млн собрал $31 млн и четыре номинации на "Оскар") . Шестнадцатилетняя Грит поступает служанкой в дом знаменитого художника Вермеера. Милая девушка привлекает внимание мастера, он доверяет ей смешивать краски. У девушки есть парень, но она проникается магическим миром живописи и понимает, что в этом мире Вермеер — король и начинает любить его платонически. Ян берет одну жемчужную сережку из драгоценностей супруги и, попросив позировать Грит, прокалывает ей ухо. Картина с каждым днем становится все лучше. Жена находит полотно и устраивает сцену ревности, выгоняя девицу. Состоятельный заказчик смотрит на эту картину, все сильнее погружаясь в глубину чувства, которое транслирует Грит, и понимает, что перед ним — шедевр.

Кадр из фильма "Девушка с жемчужной сережкой", 2003

Краткая биография Яна Вермеера

Родился в 1632 году в Делфте (Южная Голландия). Его отец владел таверной, торговал шелками и картинами, поэтому юный Ян видел с детства немало образцов живописи и решил стать художником. Его успехи были таковы, что уже в 1653 году Вермеер был принят в делфтскую Гильдию Святого Луки (гильдия художников), главой которой он позднее становился четыре раза.

Портрет Яна Вермеера. Фрагмент картины "Сводня" (1656)

В 21 год влюбился в красивую и румяную Катарину Болнес. Ее богатая и властная мать-католичка Мария Тинс была против брака. Ян идет на беспрецедентный шаг — переходит из протестантской веры в католическую. Это впечатлило будущую тещу — благословение на брак с перспективным зятем-художником получено. Молодые переезжают в дом тещи с 11 комнатами. На первом этаже Вермеер открывает мастерскую: собственно, большинство картин написано именно там. Цена на его картины растет — они стоят по 600-700 гульденов, их покупают состоятельные жители Делфта. Постепенно растет и слава, посмотреть на работы Вермеера приезжают из других городов.

В семье родилось 11 детей (четверо умерли в младенчестве), но высоких заработков Вермеера и помощи тещи вполне хватало на безбедную жизнь. Бизнес накрылся медным тазом после вторжения французов в Нидерланды в 1672 году. После разных мытарств в попытке заработать Вермеер умер от сердечного приступа в возрасте 43 лет, оставив вдову с маленькими детьми и большими долгами. Катарина написала в дневнике: "Ян умер, потому что стыдился разорения".

Через два года она пожаловалась в ходатайстве: "Во время разрушительной и затяжной войны Вермеер не только не смог продать ни одно из своих произведений, но и в ущерб себе не расстался с картинами других мастеров, с которыми имел дело". Больше всего на свете он любил женщин и живопись, что видно по его замечательной картине "Мастерская художника" или "Аллегория живописи" (1665). Катарина ужасно не хотела продавать это полотно, переписав его на мать, чтобы не досталось кредиторам, но и оно вскоре ушло с молотка.

"Аллегория живописи", Ян Вермеер

На 150 лет имя Яна Вермеера было забыто, потому что "бытовая" живопись не очень сочеталась с модной тогда героико-романтической, воспевающей исторических персонажей, королей и богов. Интерес к Вермееру возрос в эпоху импрессионистов — вплоть до культового статуса. Эксцентрический Сальвадор Дали (1904-1989) считал Вермеера самым гениальным художником мира.