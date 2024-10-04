Секрет "Девушки с жемчужной сережкой" разгадан: почему люди не могут оторвать глаз от нее (видео)

Исследователи считают, что картина завораживает людей по всему миру из-за особого неврологического феномена.

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"Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера — одна из самых популярных картин в мире. Но почему нам так нравится смотреть на нее: Ученые измерили реакцию мозга при просмотре картины и считают, что разгадали ее секрет, пишет Science Alert.

Шедевр XVII века хранится в Музее Маурицхейс в Гааге и руководство музея поручило нейробиологам измерить выходную мощность мозга при просмотре портрета и других известных произведений искусства. Исследователи провели ряд экспериментов и и обнаружили, что зритель фактически находится в плену своего собственного неврологического феномена — ученые назвали его "устойчивой петлей внимания". Более того, нейробиологи считают, что этот феномен свойственен лишь картине "Девушка с жемчужной сережкой".

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Анализ показывает, что глаз наблюдателя сначала падает на глаз девушки, затем перемещается к ее рту, а после движется к жемчужной сережке и затем снова к глазу — так продолжается по кругу. По словам Мартина де Мунника из исследовательской компании Neurensics, именно это и заставляет зрителей дольше рассматривать картину.

В ходе анализа ученые также измерили мозговые волны и обнаружили, что предклинье, часть мозга, управляющая сознание и личной идентичностью, была более стимулирована. Авторы исследования отмечают, картина была особенной, и это предсказуемо, но почему это было так, стало для них настоящим сюрпризом.

Исследователи отмечают, что их работа, по сути, стала первой в своем роде, где использовались машины ЭЭГ и МРТ для сканирования мозга и измерения неврологической реакции на произведение искусства. В ходе исследования ученые также сравнили реакцию мозга при рассмотрении оригинала картины и ее репродукции. Результаты показали, что при взгляде на оригинал эмоциональная реакция была в 10 раз сильнее, чем при взгляде на репродукцию.

На картине "Девушка с жемчужной сережкой" целых три точки фокусировки Фото: Mauritshuis Museum

В ходе исследования команда прикрепила трекер движения глаз на кепку для отслеживания мозговых волн у десятка человек, которым показали оригинал и репродукцию. По словам директора Музея Маурицхей Мартины Госселинки, по сути, новое исследование стало подтверждением того, как важно созерцать оригинальные произведения искусства.

Отметим, что в своих произведениях Вермеер часто фокусировал внимание на одном месте, при этом окружающие детали казались более размытыми. Фактически "Девушка с жемчужной сережкой" имеет три таких фокусных точки:

глаз;

рот;

жемчужина.

К слову, эксперты отмечают, что наличие трех фокусных предметов отличает эту работу Вермеера от других. По словам Госселинки, на этом произведении можно заметить, как кто-то действительно смотрит на вас, тогда как на других работах автора мы видим людей пишущими или занимающимися рукоделием.

Авторы исследования отмечают, что было бы любопытно провести подобные исследования и других известных картин. Возможно, в будущем ученые также смогут разгадать и загадку "Мона Лизы" да Винчи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили "подпись" Леонардо да Винчи на "Моне Лизе".