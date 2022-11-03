Облили картину томатным супом: в Нидерландах эко-активисты получили тюремный срок (видео)

Прокуратора Нидерландов заявила, что действия активистов "перешли черту" приемлемого протеста, а их цель не оправдывает средства.

Related video

Двое бельгийских эко-активистов, которые на прошлой недели облили томатным супом культовую картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в ходе акции протеста против изменения климата, получили тюремный срок. Их приговорили к двум месяцев заключения. Об этом сообщает издание Assosiated Press.

Прокуратора Нидерландов заявила, что действия активистов "перешли черту" приемлемого протеста. В тоже время суд Гааги отменил половину срока для парней. Это значит, что в тюрьме они будут находиться месяц.

Третий подозреваемый должен предстать перед судом 4 ноября. Личности активистов не разглашаются в соответствии с голландскими правилами конфиденциальности.

В заявлении прокуратуры Нидерландов в суде в Гааге говорится, что цель активистов, какой бы важной ее не считали, не оправдывает средства. Изначально в ведомстве потребовали четырехмесячного приговора для парней. Таким образом правоохранители хотели послать сигнал о том, что "картины висят в музеях для того, чтобы ими наслаждались, а не использовали в активистских целях".

Напомним, 27 октября трое эко-активистов пытались испортить картину нидерландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в музее "Маурицхейс", что в Гааге.

Один мужчина приклеил голову к стеклу, защищающему шедевр XVII века и вылил себе на голову банку томатного супа. Второй мужчина, одетый в футболку с надписью "Just Stop Oil", приклеил руку к стене рядом с картиной, третий мужчина снимал протест.

Ранее, 14 октября двое эко-активисток облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в лондонском музее. Их арестовали за причинение преступного ущерба и вторжение при отягчающих обстоятельствах.

23 октября в Германии эко-активисты забросали картину Клода Моне "Стога сена" картофельным пюре в знак протеста против добычи ископаемого топлива.