Облили картину томатним супом: у Нідерландах екоактивісти одержали тюремний термін (відео)

Прокуратора Нідерландів заявила, що дії активістів "перейшли межу" прийнятного протесту, а їхня мета не виправдовує засоби.

Related video

Двоє бельгійських екоактивістів, які минулого тижня облили томатним супом культову картину Яна Вермера "Дівчина з перлиною сережкою" під час акції протесту проти зміни клімату, отримали тюремний термін. Їх засудили до двох місяців ув'язнення. Про це повідомляє видання Assosiated Press.

Прокуратора Нідерландів заявила, що дії активістів "перейшли межу" прийнятного протесту. Водночас суд Гааги скасував половину терміну для хлопців. Це означає, що у в'язниці вони будуть місяць.

Третій підозрюваний має постати перед судом 4 листопада. Особи активістів не розголошуються відповідно до голландських правил конфіденційності.

У заяві прокуратури Нідерландів у суді в Гаазі йдеться, що мета активістів, якої б важливої її не вважали, не виправдовує коштів. Спочатку у відомстві вимагали чотиримісячного вироку для чоловіків. Так правоохоронці хотіли надіслати сигнал про те, що "картини висять у музеях для того, щоб ними насолоджувалися, а не використовували в активістських цілях".

Нагадаємо, 27 жовтня троє екоактивістів намагалися зіпсувати картину нідерландського художника Яна Вермера "Дівчина з перлиною сережкою" у музеї "Мауріцгейс", що у Гаазі.

Один чоловік приклеїв голову до скла, що захищає шедевр XVII століття, і вилив собі на голову банку томатного супу. Другий чоловік, одягнений у футболку з написом "Just Stop Oil", приклеїв руку до стіни поруч із картиною, третій чоловік знімав протест.

Раніше, 14 жовтня двоє екоактивісток облили томатним супом картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога "Соняшники" у лондонському музеї. Їх заарештували за заподіяння злочинної шкоди та вторгнення за обтяжливих обставин.

23 жовтня у Німеччині екоактивісти закидали картину Клода Моне "Стіг сіна" картопляним пюре на знак протесту проти видобутку викопного палива.