Секрет "Дівчини з перловою сережкою" розгадано: чому люди не можуть відірвати очей від неї (відео)

Дослідники вважають, що картина заворожує людей по всьому світу через особливий неврологічний феномен.

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"Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермера — одна з найпопулярніших картин у світі. Але чому нам так подобається дивитися на неї: Вчені виміряли реакцію мозку під час перегляду картини та вважають, що розгадали її секрет, пише Science Alert.

Шедевр XVII століття зберігається в Музеї Мауріцхейс у Гаазі і керівництво музею доручило нейробіологам виміряти вихідну потужність мозку під час перегляду портрета та інших відомих творів мистецтва. Дослідники провели низку експериментів і виявили, що глядач фактично перебуває в полоні свого власного неврологічного феномена — вчені назвали його "стійкою петлею уваги". Ба більше, нейробіологи вважають, що цей феномен властивий лише картині "Дівчина з перловою сережкою".

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Аналіз показує, що погляд спостерігача спочатку падає на око дівчини, потім переміщується до її рота, а після рухається до перлової сережки й потім знову до ока — так триває по колу. За словами Мартіна де Мунніка з дослідницької компанії Neurensics, саме це і змушує глядачів довше розглядати картину.

Під час аналізу вчені також виміряли мозкові хвилі та виявили, що передклиння, частина мозку, що управляє свідомістю та особистою ідентичністю, була більш стимульована. Автори дослідження зазначають, картина особлива і це передбачувано, але чому це так, стало для них справжнім сюрпризом.

Дослідники зазначають, що їхня робота, по суті, стала першою у своєму роді, де використовували машини ЕЕГ і МРТ для сканування мозку і вимірювання неврологічної реакції на твір мистецтва. Під час дослідження вчені також порівняли реакцію мозку під час розгляду оригіналу картини та її репродукції. Результати показали, що під час погляду на оригінал емоційна реакція була в 10 разів сильнішою, ніж під час погляду на репродукцію.

На картині "Дівчина з перловою сережкою" цілих три точки фокусування Фото: Mauritshuis Museum

Під час дослідження команда прикріпила трекер руху очей на кепку для відстеження мозкових хвиль у десятка людей, яким показали оригінал і репродукцію. За словами директорки Музею Мауріцхей Мартіни Госселінкі, по суті, нове дослідження стало підтвердженням того, як важливо споглядати оригінальні твори мистецтва.

Зазначимо, що у своїх творах Вермер часто фокусував увагу на одному місці, водночас навколишні деталі здавалися більш розмитими. Фактично "Дівчина з перловою сережкою" має три таких фокусних точки:

око;

рот;

перлина.

До слова, експерти зазначають, що наявність трьох фокусних точок відрізняє цю роботу Вермера від інших. За словами Госселінкі, на цьому творі можна помітити, як хтось справді дивиться на вас, тоді як на інших роботах автора ми бачимо людей, які пишуть або займаються рукоділлям.

Автори дослідження зазначають, що було б цікаво провести подібні дослідження й інших відомих картин. Можливо, у майбутньому вчені також зможуть розгадати загадку "Мона Лізи" да Вінчі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили "підпис" Леонардо да Вінчі на "Моні Лізі".