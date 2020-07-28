Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Актриса Софи Тернер, известная по ролям в сериале НВО "Игра престолов" и фильме "Люди Икс: Апокалипсис", родила дочь. Об этом пишет TMZ.

Это случилось еще 22 июля в одной из клиник Лос-Анджелеса, но Софи и ее супруг, музыкант Джо Джонас сообщили о пополнении в семье несколько дней спустя, когда Софи с малышкой уже были дома. Известно, что девочку назвали Вилла.

Джо Джонас и Софи Тернер/Фото: MEGA

О том, что Тернер ждет первенца, СМИ впервые сообщили в феврале — новостями поделился источник из окружения пары. А вот сами супруги официального заявления не делали. Как рассказал инсайдер, эту новость они хранили в секрете и рассказали об этом лишь своим близким.

Но поклонники актрисы сами обо всем догадались. Софи часто появлялась на публике вместе с мужем и не скрывала растущий живот.

Софи Тернер дебютировала в популярном сериала "Игра престолов" телеканала НВО, где сыграла Сансу Старк, дочь лорда Винтерфелла Эддарда Старка.

Софи Тернер в роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов"/Фото: скриншот

Также снялась в двух фильмах про "Людей Икс": "Люди Икс: Апокалипсис" и "Люди Икс: Черный Феникс".

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас поженились в марте прошлого года. Свадебные клятвы они повторяли дважды: сначала позвали самых близких друзей на веселую церемонию в часовне Лас-Вегаса, а спустя два месяца устроили пышное мероприятие на вилле во Франции.