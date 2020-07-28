Дорогая игрушка: Bugatti выпустит машинку в ретро-стиле для детей

Bugatti собирается порадовать не только взрослых ценителей своих суперкаров, но и их детей. Компания выпускает детскую машинку, которая является уменьшенной копией модели Type 35 1924 года.

Bugatti Type 35 стал одним из самых успешных гоночных автомобилей своего времени, на счету которого более 2000 побед. Type 35 и его модификации выигрывали Гран-при Испании, Франции, Германии, Монако, Чехословакии и в течение пяти лет удерживали первое место в гонках Targa Florio на Сицилии. Об этом пишет Daily Mail.

Детский автомобиль будет выпущен тиражом в 500 штук и будет стоить 53 тысяч евро (68 тысяч долларов), что сравнимо с ценой на современную новую машину. Для сравнения, новая Tesla, Model Y, стоит в США около 50 тысяч долларов. Однако большинство маленьких Bugatti было куплено состоятельными клиентами еще до выпуска.

Детский Bugatti сможет разгоняться до 65 км/ч благодаря своему электромотору, но кататься на нем можно будет только по частной территории или по треку, для поездок по дорогам общего пользования он не предназначен.

Новинка носит название Baby II. Это дань уважения основателю компании Bugatti – Этторе Бугатти, который в 1926 году создал уменьшенную копию своего гоночного автомобиля Type 35 для своего четырехлетнего сына Роланда. Оригинальный Baby также был выпущен ограниченным тиражом в 500 штук, который продали между 1927 и 1936 гг.

Детский автомобильчик станет вторым электро-Bugatti за всю историю существования бренда. Последним электро-Bugatti была чрезвычайно редкая модель Type 56, производившаяся в 1931 году.