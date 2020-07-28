Убийцы актрисы Шарон Тейт из секты Чарльза Мэнсона могут выйти на свободу

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Сестра актрисы просит губернатора Калифорнии не допустить, чтобы бывшие члены деструктивной секты "Семья" оказались на воле.

70-летняя Лесли ван Хоутен, младшая из так называемой "Семьи" Чарльза Мэнсона, причастная к убийству Шарон Тейт, жены режиссера Романа Полански, может выйти на свободу досрочно. Из-за преклонного возраста. Об этом пишет TMZ.

Дебра Тейт, родная сестра погибшей актрисы, обратилась к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому с просьбой не допустить этого.

"Эти люди опасны, их нельзя выпускать. Я боюсь не только за себя и свою семью, но и за других людей, которые могут стать их мишенью",  заявила Дебра. Также она не считает, что возраст имеет значение в данном случае.

"У склонности к убийствам нет возраста, и преступники не уходят в отставку",  уверена Тейт.

Лесли ван Хоутен в 2016 году/Фото: yc.news

Для Лесли ван Хоутен это будет уже четвертая попытка выйти на свободу. Три предыдущие отклонил губернатор. Комиссия по условно-досрочному освобождению считает, что женщина уже не представляет угрозы для общества. Итоговое решение направляется на 120-дневную юридическую проверку, после чего у губернатора Ньюсома будет 30 дней, чтобы решить, что делать с ван Хоутен.

Сьюзан Аткинс (слева), Патрисия Кренуинкел (в центре) и Лесли ван Хоутен (справа)/Фото: LA TImes

Также на свободу может выйти 72-летняя Патрисия Кренуинкел. Сьюзан Аткинс умерла в 2009-м в тюрьме от рака мозга после того, как ей очередной раз отказали в досрочном освобождении.

Лесли ван Хоутен – одна из членов так называемой "Семьи" музыканта-неудачника, расиста и преступника Чарльза Мэнсона. Она причастна к убийству Шарон Тейт, актрисы и жены режиссера Романа Полански. В августе 1969 года четверо членов "семьи" по приказу Мэнсона вломились в ее дом и убили саму Шарон, беременную на последнем месяце, и четырех ее гостей. Также Лесли участвовала в убийстве бакалейщика Ла-Бьянка и его семьи.

Роман Полански и Шарон Тейт

Детективы выносят тело Шарон Тейт из ее особняка

Лесли ван Хоутен попала за решетку в 19 лет. Ей был вынесен смертный приговор, впоследствии замененный на пожизненное заключение.  Она более двадцати раз пыталась убедить Комиссию по условно-досрочному освобождению и губернатора, что не представляет опасности для общества.

Ее наставник Чарльз Мэнсон умер за решеткой в 2017 году в возрасте 83 года, успев жениться на 25-летней фанатке.

Чарльз Мэнсон

На истории "семьи" Чарльза Мэнсона и убийства Шарон Тейт построен сюжет нашумевшего фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Только финал несколько отличается. Роль Тейт в фильме исполнила Марго Робби.

Марго Робби в роли Шарон Тейт/Фото: Wireimage