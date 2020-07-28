Испанский таблоид попал в скандал после того как назвал наследную принцессу Нидерландов "полной"

Журнал сплетен Caras, издаваемый на испанском и португальском языках подвергся критике за то, что назвал будущую королеву Нидерландов, 16-летнюю принцессу Катарину-Амалию "полной". Дословно – они разместили на обложке фото принцессы с матерью, королевой Максимой, и подписали снимок "старшая дочь Максимы с гордостью демонстрирует свой plus-size размер". Читатели сочли, что это неуважительно. Об этом пишет Daily Mail.

Редакция таблоида также сообщила в заметке, что принцесса подвергалась критике из-за своей внешности, однако преодолела это "с помощью своей семьи" и теперь "взрослеет с достоинством и своим большим размером".

Читатели отметили, что это неуважительно по отношению к Амалии и ее родителям. И акцентировать внимание на ее внешности – некрасиво.

"Она обычная 16-летняя девушка-подросток, которая выглядит как многие девушки ее возраста", - пишут защитники принцессы в соцсетях.

Принцесса Амалия с младшими сестрами

Гектор Маугери, редактор издания Caras, в свою очередь заявил, что статья предназначена для девушек, которые комплексуют из-за своей внешности. "История Амалии, дочери и наследницы королевы Максимы, - это история самосовершенствования и стойкости", - отметил он.

Принцесса Амалия с младшими сестрами и родителями/Фото: Instagram koninklijkhuis

Что думает о скандале, разгоревшемся вокруг ее персоны сама принцесса – неизвестно. Королевский дом Нидерландов не комментирует публикацию.

Принцесса Катарина-Амалия - старшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, родилась в 2003 году. У нее есть две младшие сестры — принцесса Алексия, которая родилась в 2005 году, и принцесса Ариана, которая родилась 10 апреля 2007.