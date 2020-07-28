Актер Джеймс Белуши запустил производство косяков, названных в честь старшего брата

Известный американский актер Джеймс Белуши запустил производство марихуаны на своей ферме в Орегоне. И назвал новый бренд в честь своего умершего брата. Об этом он написал в своем Instagram и отметил, что открыл новый магазин каннабиса в Портленде.

Сигареты с марихуаной называются "Братья Блюз" и на них размещены узнаваемые силуэты с постера одноименного фильма 1980 года. В нем снимался старший брат Джеймса Белуши – Джон, его лучший друг Дэн Эйкройд и ряд известных блюзовых исполнителей. Он был известным комедийным актером, сценаристом и певцом. Был трижды номинирован на "Эмми", но в 1982 году скончался в номере отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе от сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков.

Актер Джон Белуши

Джон отдал дань памяти брату и отметил, что если бы тот не был "таким пустоголовым, то он был бы все еще жив".

Джеймс Белуши и его продукция под названием "Братья Блюз"

Джеймс Белуши с урожаем и своим псом по имени Мак, с которым они вместе снимались в фильме "К-911. Собачья работа"/Все фото: Instagram belushisfarm

Это не первый околотабачный бизнес Белуши. В 1996 он совместно с Чаком Норрисом возродил табачную фирму Lone Wolf Cigar Company.

Напомним, также выращиванием марихуаны занялся боксер Майк Тайсон. Легендарный боксер ранее признавался, что употреблял наркотики, в частности марихуану, и использовал чужую мочу, чтобы проходить допинг-тесты. Но в 2016 году, после того как в Калифорнии была легализована рекреационная марихуана, Тайсон основал компанию Tyson Ranch и конопляную ферму в Эль-Сегундо. Сейчас он строит курорт на горячих источниках, где каждый сможет расслабиться с самокруткой.