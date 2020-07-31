"Неистовый": чем хорош новый триллер с Расселом Кроу в роли психа с моралью

Дистрибьютор фильма, компания "Вольга Україна" сделала все, чтобы этот сюжет фильма "Неистовый" был воспринят максимально адекватно. Предварительный просмотр триллера организовали в зале 4DX кинотеатра "Планета кино" в ТРЦ "Блокбастер". И хотя сам формат подойдет далеко не каждому – технически, это скорее напоминает парковый аттракцион, чем стандартный кинопросмотр – но в данном случае, 4DX оказался весьма уместен. Сюжет, большая часть которого проходит на колесах, отлично воспринимался именно так – в кресле, болтающемся точно в такт событиям на экране. Особенно интересно было, когда машины сталкивались и переворачивались…

Вообще, сюжет не поражает сложностью, но понятен каждому, кто знаком с дорожной яростью больших городов. Героиню "Неистового" Рэйчел будит телефонный звонок – и она с досадой видит, что, как обычно, забыла завести будильник и проспала. В ускоренном темпе она собирается и везет сына в школу, стараясь не угодить в пробку. Попутно узнает, что потеряла работу. Тут еще звонит муж, с которым идет бракоразводный процесс. В растрепанных чувствах Рэйчел на перекрестке вступает в конфликт со странным типом на внедорожнике – этот придурок вдруг заснул на зеленом сигнале. Лучше бы она его не трогала. Тип оказывается совершенно безумным. У него комплекс возмездия, с которым он идет от жертвы к жертве. Конкретно Рэйчел он захотел научить, так сказать, "отвечать за базар". Понимать, что каждый ее поступок, каждое слово имеют последствия. И нет для этого лучшего способа, чем убивать одного за одним всех ее знакомых и родных. Вплоть до сына, который, разумеется, по сценарию безумца должен умереть последним.

Нельзя сказать, что все здесь держится на Расселе Кроу, хотя его могучая харизма, конечно, имеет значение. Но не менее важна умело выстроенная фабула. Нас очень технично подводят к финальному куску истории, в которой зритель уже испечен и поджарен, он уже полностью в руках режиссера – сидит, вцепившись в кресло, всей душой ненавидя урода-психопата, и желая только одного: чтобы тот, наконец, сдох. А урод, как назло, никак не умирает… Это мастерская работа. Она не открывает каких-то горизонтов, не говорит никакого нового слова. Но это очень качественная работа, которая позволяет нам получить первоклассное жанровое кино.

Режиссер Дерри Борте, американец немецкого происхождения - мастер на все руки, и совсем не "маньячными триллерами" известен. Главная строка в его резюме — "Семейка Джонсов", фильм 2009 года — трагикомедия о потребительстве и вещизме. Он признается, что во время работы над "Неистовым" на него сильно влиял Хичкок, ранний Спилберг и "С меня хватит" Джоэла Шумахера — знаменитая "драма срыва" 90-х, где Майкл Дуглас крушил все вокруг, слетев с катушек в круговерти американской реальности. А главного персонажа, психа с моралью, выстраивающего невероятные схемы, чтобы эту мораль преподнести, Борте во многом срисовал с героя Роберта Де Ниро из "Мыса страха". Тем не менее. фильм не кажется вторичным — прежде всего, потому, что погружен в современность и имеет четкие маркеры текущей проблематики.

Кстати, из-за этого получилось, что фильм "Неистовый" созвучен последним событиям в США с их колоссальным ростом нетерпимости и агрессии. Борте клянется, что сработал закон непреднамеренных последствий, что он знать не мог, что все в стране пойдет таким диким образом, уверяет, что просто хотел передать настроения, витавшие в воздухе. Почти наверняка не лукавит — предугадать такое действительно было трудно. Но какая разница? Фильм у Борте получился актуальный, очень точно попавший в момент. А главное — это просто очень хороший триллер, с незабываемой ролью маньяка, которая напугала самого Рассела Кроу, когда он впервые прочитал сценарий...