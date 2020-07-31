Гарри Поттеру исполнилось 40. Топ-7 интересных фактов о персонаже Джоан Роулинг

Китайский Гарри Поттер

Сразу после выхода первого фильма о Гарри Поттере одно из китайских издательств опубликовало роман под названием «Гарри Поттер и Бао Зулонг». Анонимный автор использовал произведение «Хоббита» Толкиена, как основу для романа, и заменил всех героев на персонажей "поттерианы" Джоан Роулинг.

Начинался роман с эпизода превращения Гарри Поттера в хоббита. Юристы Джоан Роулинг потребовали от издательства изъять это странное произведение из магазинов и заплатить штраф. Но особенного успеха в судебном процессе не добились. Книга, на тот момент, разошлась миллионными тиражами, а сумма штрафа, которой юристам удалось добиться, составила всего $3400.

Весь инвентарь, созданный для съемок фильмов: от костюмов до декораций, в совокупности занимает сегодня пять огромных складских помещений. Это в том числе более 10 тысяч книжных томов ручной работы, 30 тысяч предметов из Weasleys' Wizard Wheezes, (магазина волшебных вредилок братьев Рона Уизли).

Одним из претендентов на роль Тома Реддла был Эдди Редмейн. Его кандидатуру забраковали, и роль ушла к Кристиану Коулсону. Но Редмейн все-таки взял свое, сыграв Ньюта Скамандера в спин-оффе «Фантастические твари и где они обитают».

Перерыв в съемках «Гарри Поттера и Ордена Феникса», вызванный выпускными экзаменами исполнителей главных ролей — Дэниэла Редклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта, — обошелся в 2006 году студии Warner в пять миллионов долларов.

В американском ужастике 1986 года «Тролль» действует мальчик Гарри Поттер. Въехав в новую квартиру, Гарри, его родители и сестра сталкиваются с троллями и гоблинами. Фильм был обруган критикой, однако неплохо (по тем временам) заработал в прокате. После успеха поттерианы Роулинг авторы «Тролля» заявили, что писательница утащила у них имя главного героя. «Джоан Роулинг говорит, что идея пришла ей в голову безотносительно "Тролля". Джон (Джон Карл Бюхлер, режиссер) так не думает. Он уверен, что первым придумал Гарри Поттера. Между книгами Роулинг и оригинальным "Троллем" много общего», –– заявлял в 2008-м бизнес-партнер Бюхлера. Тогда же сообщалось о планах снять продолжение «Тролля» под названием «Восхождение Гарри Поттера». Планы реализованы не были, а этой весной Джон Карл Бюхлер скончался. Так что, скорее всего, тема закрыта.