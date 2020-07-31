Герцогиня против таблоидов: Меган Маркл проиграла первое слушание в суде

Ранее 38-летняя Меган Маркл проиграла первое слушание по делу против Associated Newspapers, издателя таблоида Mail on Sunday, опубликовавшего личное письмо герцогини ее отцу. А теперь выяснилось, что Меган согласилась оплатить более 87 тысяч долларов в качестве судебной издержки. Об этом пишет Insider.

Во время слушания часть обвинений была исключена из искового заявления, потому что суд счел их субъективными и основанными на личных эмоциях истца. 87 тысяч долларов от Меган пойдут на покрытие расходов ее оппонента на подготовку к защите по пунктам, которые в итоге не будут рассматриваться в ходе дела.

Но Герцогиня Сассекская не сдается и, вместе с адвокатами, готовится к следующему слушанию по делу против британских таблоидов. Герцогиня борется за то, чтобы сохранить в тайне личности друзей, которые ранее согласились анонимно дать показания в ее защиту.

Принц Гарри и Меган Маркл во время карантина/Фото: скриншот

Вчера на очередном заседании адвокат, представляющий интересы Меган, проговорился о фамилии одного из ее приятелей, давшего показания, но судья сразу же запретил доносить эту информацию в СМИ. Теперь герцогиня убеждена, что теперь издание Mail on Sunday ради коммерческой выгоды хочет сделать эту информацию общественным достоянием.

"Associated Newspapers угрожает опубликовать имена пяти женщин, которые год назад приняли решение поговорить с американскими СМИ на условиях полной анонимности, чтобы защитить меня от издевательств в британских таблоидах. Эти пять женщин не находятся под судом, как и я. Таким образом издатель просто пытается уклониться от ответственности и устроить цирк, чтобы отвлечь внимание от сути этого дела", — говорится в новом заявлении Меган суду.

Меган Маркл и малыш Арчи/Фото: скриншот

Также герцогская чета судится с папарацци, которые сфотографировали их сына Арчи во время игры во дворе виллы в Лос-Анджелесе. Снимки малыша были сделаны с беспилотника, а потом продавались с подписью, указывающей на то, что они были сняты, когда семья была на прогулке в Малибу. При этом пара утверждает, что Арчи не был в Малибу.

Напомним, ранее принц Гарри установил защитные экраны вокруг дома, чтобы защитить свою семью от любопытных глаз туристов и журналистов.