Оксана Воронина, украинская актриса, сыгравшая роль в сериале "Крепостная", умерла в 51 год

В четверг, 30 июля, скончалась известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина. Ей был 51 год. Причина смерти артистки не называется. О смерти Ворониной написала в Facebook ее коллега по сцене Алиса Тункевич.

Попрощаются с Ворониной в субботу, 1 августа, в Киеве в 10.30 по адресу улица Кондратюка, 8.

Оксана Воронина служила в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Оксана Воронина родилась 11 ноября 1967 года. В 1990 году она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. В 1990-2000 годах работала в театре в Белгороде. С 2001 года и по настоящее время была актрисой киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.

Воронина снималась в картинах "Ревизор", "Новогодние сюрпризы", "В плену страстей" ("Каменный властелин") и в сериалах "Крепостная", "Плохой хороший коп", "Владыка Андрей", "В воскресенье утром зелье копала", "Только не отпускай меня" и других.

Оксана Воронина в театре была задейстована в спектаклях "Сирано де Бержерак", "Два Пьеро или Белый ужин", "Дядюшкин сон" и других.

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