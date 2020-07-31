Видеосервис Netflix снимает первый фильм в Украине: Ван Дамм – в главной роли
Стриминговый видеосервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм.
Об этом в Facebook написал министр культуры Александр Ткаченко.
Кинолента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном топ-уровне. Большая часть съемок состоится в Киеве. Также съемки будут проходить в Париже.
По сюжету, события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.
По словам Ткаченко, съемки фильма уже стартовали, они продлятся до осени.
В Украине съемками заниматься международная кинокомпания Apple Tree и отечественная компания Star Media. Продюсеры – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.
Ранее сообщалось, что художественный фильм "Носорог" экс-политзаключенного и режиссера Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 миллионов гривен.
Ранее Ткаченко заявил, что частные проекты в сфере кино, которые предполагают сотрудничество с россиянами – это "экономика".