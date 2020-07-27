Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов всех времен
Возглавила список картина Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой".
Культовый кинорежиссер Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен. Об этом сообщает Far Out Magazine.
Кинематографист представил список из 11 кинолент. В перечень вошли такие ленты, как "Челюсти", "Пять гробниц по пути в Каир", "Только ваш", "Кэрри", "Ящик Пандоры", "Пять пальцев смерти", "Его девушка Пятница", "Таксист", "Прокол", "Рио Браво". Возглавила список картина Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой".
"Когда речь идет о кинематографистах 1960-х годов, которые больше всего значат для кинематографистов 1990-х и 2000-х годов, я говорю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с Леоне", – говорил Тарантино.
В мае Тарантино назвал ленту "Социальная сеть" Дэвида Финчера лучшим фильмом последнего десятилетия. "Он – номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов", – объяснил свой выбор кинематографист.
На вторую строчку этого рейтинга Тарантино поместил военную драму Кристофера Нолана "Дюнкерк".