Княгиня Монако Шарлен показала новое фото пятилетних близнецов на отдыхе

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен проводят летние каникулы на побережье Корсики с детьми принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Княгиня поделилась в своем Instagram новыми снимками 5-летних близнецов, которые позируют маминому объективу в яркой пляжной одежде.

"Чудесные каникулы", - лаконично подписала княгиня Шарлен свою публикацию.

Стоит отметить, что княгиня Шарлен публикует семейные фото летнего отдыха каждый год, и текущий сезон 2020 не стал исключением.

Кроме того, супруга князя Альбера готовится к водным гонкам на выносливость на водных велосипедах, которая стартует через месяц у берегов Корсики.