Звезда "Ходячих мертвецов" Эндрю Линкольн до сих пор не посмотрел сериал

Британский актер Эндрю Линкольн, звезда фильма "Реальная любовь" и сериала "Ходячие мертвецы" признался, что так и не видел сериал про зомби, потому что у него, по его же словам, "аллергия на собственное лицо". Об этом пишет Daily Mail.

"Ходячие мертвецы" стартовали десять лет назад, в 2010 году, 31 октября. Линкольн покинул сериал в начале 9-го сезона, но вернется в одноименной трилогии. Но он так и не видел себя на экране в этой роли. Режиссер телесаги Скотт Гимпл подтвердил эту информацию.

Читайте также: Минкульт выделил сто миллионов гривен на патриотические сериалы

"Я скажу больше, однажды я записывал с ним комментарий для DVD к одному из эпизодов, где он не появлялся. А потом я спросил: "ты его не смотрел?". А он мне ответил: "нет, нет, я не такой", - добавил Гимпл.

Как-то в интервью Эндрю обмолвился, что вообще не смотрит свои фильмы. "Я предпочитаю игнорировать все это. Я вообще не смотрю шоу. У меня аллергия на собственное лицо".

Рик Граймс, персонаж Эндрю Линкольна, бывший шериф Джорджии был одним из центральных персонажей "Ходячих мертвецов" с 2010 года.

Финал 10-го сезона, который был отсрочен из-за пандемии COVID-19, выйдет в эфир 4 октября, и сезон будет расширен на шесть дополнительных эпизодов в начале 2021 года, хотя 11-й сезон не выйдет в эфир в своем традиционном октябрьском эфире из-за пандемии.