Дочь покойного президента Узбекистана продает три виллы в Лос-Анджелесе

Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, и ее супруг, бизнесмен Тимур Тилляев, продают три виллы в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Dirt.

Три дома приобретались "узбекской принцессой" только в качестве инвестиционных объектов, ее семья там никогда не жила. Но в последнее время они сдавались в аренду.

Все дома расположены в престижных районах города – один на Бердс-стрит, два – рядом с Сансет-плаза.

Один из домов ранее принадлежал звезде американского футбола Реджи Бушу, бывшему любовнику Ким Кардашьян, с которым она встречалась около трех лет до замужества с Канье Уэстом.

Примечательно, но агентства недвижимости, которые занимаются продажей вилл, настаивают, что к ремонту дома Реджи Буша, построенного в 1953 году, приложила руку Ким.

В трехэтажном доме есть бассейн и кинотеатр, но главным его достоинством является панорамный вид на окружающие холмы, Лос-Анджелес и Тихий океан.

Второй дом, выставленный на торги примерно за 6,4 миллиона долларов и расположенный в районе Берд-Стритс, по слухам, был реконструирован Джоном Ленноном и Йоко Оно. Он построен в марокканском стиле и тут имеется винный погреб, а также такие мелочи, как огромный бассейн, крытое патио и терраса с видом на город.

За самую "дешевую" виллу просят менее шести миллионов долларов. В доме 1960 года постройки есть бассейн с видом на океан.

Фото: REALTOR.COM

Сама Лола Каримова-Тилляева с супругом, двумя дочерями и сыном проживают в роскошном доме Le Palais в Беверли-Хиллз. Его они приобрели в 2013 году. Здесь имеется крытый бассейн, бальный зал на 200 человек, кинозал, подземный гараж на дюжину машин и массажный кабинет.

Лола Каримова-Тилляева с семьей

Лола с отцом, президентом Узбекистана Исламом Каримовым/Фото: KUN

Особняк в Беверли-Хиллз находится в нескольких минутах ходьбы от The Harmonist, эксклюзивного парфюмерного магазина Каримовой на Мелроуз-Плейс в Лос-Анджелесе. Стильный магазин предлагает "эксклюзивные ароматы, состоящие из самых редких и ценных натуральных ингредиентов со всего мира".

Кроме этого семейству Каримовых-Тилляевых принадлежит недвижимость в Париже и поместье в Женеве.

Напомним, Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь первого президента страны Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Старшую дочь Каримова признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег.