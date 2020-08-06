Том Хэнкс сыграет в диснеевской экранизации "Пиноккио"

Звезда фильма "Форрест Гамп" ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к касту будущего диснеевского фильма "Пиноккио". Хэнкс сыграет Джеппетто, бедного столяра, который вырезал из полена деревянную куклу Пиноккио. Об этом пишет Variety.

Интересно, но этот проект воссоединит Тома Хэнкса и режиссера Роберта Земекиса, с которым они вместе уже работали над фильмами "Форрест Гамп", "Изгой" и "Полярный экспресс".

Оригинальный мультфильм "Пиноккио" был выпущен в 1940 году компанией Walt Disney Productions и основан на сказке итальянского писателя Карло Коллоди "Приключения Пиноккио". В центре сюжета - резчик по дереву по имени Джеппетто, который вырезает деревянную куклу Пиноккио. Его оживляет фея и обещает, что он станет настоящим мальчиком, если докажет, что способен на "храбрость, честность и бескорыстность". Но Пиноккио это не слишком удается, и он постоянно попадает в переделки.

Когда начнутся съемки, пока неизвестно. Но 10 июля 2020 года в прокат вышла военная драма "Грейхаунд", в которой Хэнкс исполнил роль капитана Эрнеста Краузе, который во время Второй мировой войны спасает эскадренный миноносец от немецких подлодок.

А во время съемок мюзикла о "Элвисе Пресли" в Австралии, Том Хэнкс вместе с супругой заразились коронавирусом. Хэнкс стал одной из первых знаменитостей, который признался в недуге и подробно рассказывал в соцсетях о том, как протекает болезнь.

В прошлом году вышел фильм "Пиноккио" итальянского режиссера Маттео Гарроне, который хоть и был снят точно по книге, вышел несколько мрачным.