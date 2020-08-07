Актера Брэдли Купера "застукали" на пляже с актрисой Дженнифер Гарнер

Бывшая жена Бена Аффлека и звезда фильма "Электра" отправилась на пляж с одним из самых завидных холостяков Голливуда актером Брэдли Купером его дочкой от модели Ирины Шейк. Об этом пишет Page Six.

Ранее Гарнер рассталась с бойфрендом бизнесменом Джоном Миллером, что породило слухи о ее начинающемся романе с Купером. таблоиды считали, что они снова воссоединятся, но Миллер вернулся к бывшей жене.

Дженнифер Гарнер, Брэдли Купер и его дочь Лея

Впрочем, ранее они встречались в шпионском сериале "Шпионка", который выходил на канале ABC с 2001 по 2006 гг. Там актеры исполняли главные роли, и с той поры их связывает дружба.

Дженнифер Гарнер и Брэдли Купер в сериале "Шпионка"

Брэдли Купер расстался с моделью Ириной Шейк, но они сохранили теплые отношения и совместную опеку над дочерью Леей. Ему приписывали роман с певицей Леди Гага, с которой они вместе снимались в фильме "Звезда родилась". Песню, завоевавшую "Оскар", они исполнили на церемонии и после этого слухи об их романе распространялись даже после того, как Купер и Гага отрицали даже их вероятность.

Напомним, с Ириной Шейк Купер разошелся в прошлом году. Никаких комментариев о своем расставании пара не давала, но журналисты выяснили, что у них не совпали взгляды на совместную жизнь: Ирина всегда хотела быть в центре внимания и обожает появляться на публике, тогда как Брэдли скрытен, и хочет сохранить личную жизнь в тайне.