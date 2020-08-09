Не тюрьма, а рай. Топ-5 самых уютных исправительных колоний

1. Прогулки на лошадях

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Отдельные коттеджи на восемь заключенных, где у каждого своя комната, кристально чистый воздух, работа на ферме. А в свободное время — спортзал, пляж, теннис, рыбалка и прогулки на лошадях. Это все — о знаменитой тюрьме для особо опасных преступников на острове Бастёй в Норвегии. Попасть туда сложно — из заключенных собираются целые очереди, а мест хватает человек на 100. Так что большинство наркодилеров, насильников и убийц попадают в этот рай под самый конец своего срока, так сказать, перед "дембелем". Кстати, у "выходцев" из тюрьмы Бастёй самый низкий уровень рецидивов.

2. Тюрьма-колледж

В Шотландии считают, что лучше всего заключенных перевоспитывать за партой. Поэтому тюрьму Эддивелл (Addiewell), расположенную в бывшей шахтерской деревне на полпути между Глазго и Эдинбургом, называют колледжем для осужденных. Здесь удобные аудитории, мультимедийные доски, грамотные педагоги. Главное условие: заключенные обязаны проводить за учебой не менее 40 часов в неделю.

3. Камера с ванной

Тюрьму Леобен в Австрии называют пятизвездочным отелем для заключенных. Отбывают наказание тут осужденные, получившие срок до 18 месяцев. Они носят обычную одежду вместо робы, живут в отдельных камерах с ванной, кухней и телевизором. А в свободное от работы время гуляют по уютному парку, ходят в спортзал с тренажерами и играют в баскетбол.

4. Все для семьи

В Испании очень любят детей и трепетно относятся ко всему, что связано с семьёй. Вероятно, потому в тюрьме Аранхуэс есть специальные комнаты, где папы, мамы и дети могут дни напролет проводить вместе. Время посещений для семьи не ограничено. Дети, рожденные в тюрьме, могут до трех лет жить вместе с заключенным родителем.

5. Цветы и йога

Камеры в исправительном учреждении Отаго в Новой Зеландии больше похожи на комнаты тинейджеров: яркие стены, уютные кровати, плакаты из журналов. Сюда отправляют особо опасных преступников. В тюрьме для них разработана терапевтическая программа, в ходе которой заключенные выращивают растения в саду и занимаются йогой.