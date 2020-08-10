Певец Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз в 62 года

Российский певец Валерий Сюткин и автор текстов песен для рок-группы "Браво" стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в своем Instagram.

62-летний Сюткин объявил, что у его 45-летней жены Виолы родился сын. Музыкант опубликовал фотографию с новорожденным, закрыв его лицо смайликом с изображением льва.

Мальчика назвали Лео. Об этом сообщил представитель артиста Александр Шоболов.

Валерий Сюткин — известный исполнитель и заслуженный артист РФ. После ухода из группы "Браво" в 1995 году музыкант создал группу "Сюткин и Ко" и записал с ней несколько альбомов. В 2019 году стал наставником восьмого сезона шоу "Голос".

Виола – его третья жена, от которой у Сюткина есть дочь с таким же именем. От двух первых браков у певца есть сын и дочь, которая в 2014 родила певцу внучку.

Валерий Сюткин с женой Виолой/Фото: Instagram syutkin_valeriy

Ранее он открыто поддерживал аннексию Крыма за что и попал на сайт "Миротворец". "Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость восторжествовала. Кому-то это не нравится? Думаю, что да", – заявил он.