"Отпраздновал": в свой день рождения Антонио Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом

Испанский актер, режиссер, продюсер и певец 10 августа празднует свой день рождения и именно сегодня он поделился новостью о том, что у него обнаружили коронавирус. Об этом пишет Variety.

"Я хочу сделать достоянием общественности, что сегодня, 10 августа, я вынужден отпраздновать свой 60-летний юбилей на карантине, имея положительный результат теста на COVID-19", - написал актер в своем Twitter.

Он сообщил, что чувствует себя относительно хорошо, но ощущает усталость. Бандерас выразил надежду, что быстро выздоровеет, следуя всем медицинским рекомендациям.

А самоизоляцией он воспользуется, чтобы писать, читать, отдыхать и строить планы, чтобы "придать смысл своему возрасту". Сейчас Бандерас проживает в Суррее, Великобритания.

Антонио Бандерас дебютировал в 1982 году в фильме Альмодовара "Лабиринт страстей". С той поры он снимался почти непрерывно. Последней его работой стал комедийный боевик "Телохранитель жена киллера" в котором он сыграл вместе с Сальмой Хайек, Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном.