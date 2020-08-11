Американский магнат Джон Макафи был арестован за то, что надел на лицо женские трусы вместо маски

Эксцентричный американский миллионер и один первых разработчиков антивирусного программного обеспечения отказался надевать маску, потому что "она задерживает бактерии, но не вирусы", и ее ношение, по мнению Джона Макафи, бессмысленно. Об аресте он сообщил в своем Twitter.

74-летний Джон Макафи прилетел в Норвегию вместе со своей женой Дженис. Она также была без маски, но арестован был только Джон. Миллионер надел на лицо кружевные трусики своей жены, и когда пограничники попросили его сменить этот аксессуар на обычную маску, он отказался. И был арестован.

Дженис Макафи и Джон Макафи в своем частном самолете

Дженис позже написала, что ее также задержали, но быстро выпустили. Она написала в Twitter мужа, что будет "вести его аккаунт, пока он не сбежит (как делал ранее), не подкупит кого-нибудь (это займет пару часов), не найдет подходящего юриста (на это уйдет несколько дней), или не станет начальником тюрьмы", - отметила Дженис.

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Арест Джона Макафи в аэропорту Норвегии

Также она принесла мужу бутылку дорогого шампанского и отметила, что все его запланированные встречи откладываются на неопределенный срок.

Джон Макафи всегда отличался эксцентричным поведением. Свое состояние он заработал, став одним из "пионеров" антивирусного программного обеспечения. Собственно, один из популярных антивирусов, выпускаемый его компанией, носит его имя McAfee.

Джон родился в 1945 году на военной американской базе в Великобритании, в юности работал в НАСА. Потом он перешёл в компанию UNIVAC в качестве проектировщика программного обеспечения, затем работал в корпорации Xerox на должности архитектора операционных систем.

Дженис Макафи с шампанским для задержанного мужа|все фото: Twitter John McAfee

Он проживал в Белизе, где основал компанию по производству натуральных антибиотиков. Позже его обвинили в убийстве соседа и Макафи сбежал в Гватемалу, перекрасив бороду и волосы. Его депортировали в США, позже он был арестован в Доминиканской Республике, когда плыл вместе с женой на яхте, полной оружия и боеприпасов. Последним его местопребыванием была Литва.