Руслана Писанка рассказала, как похудела на 42 килограмма

Известная телеведущая Руслана Писанка поделилась в соцсетях новыми снимками и рассказала, как сумела сбросить 42 килограмма за восемь месяцев. Об этом пишет TRserial.

Руслана Писанка в свое время прославилась именно как обладательница пышных форм. Ее программа о погоде стала популярной благодаря внешности ведущей, которая выделяла ее среди других телевизионных образов.

"Я нравилась режиссерам и продюсерам именно потому, что у меня были пышные формы. Но я поняла, что сейчас у меня не пышные формы, а лишний вес. И с ним моё будущее кажется очень призрачным," - призналась Писанка.

Руслана Писанка с супругом на телешоу

Актриса решила похудеть и для этого приняла участие в проекте "Зважені і щасливі". За 8 месяцев ей удалось сбросить 42 килограмма. Желающим преобразиться Руслана посоветовала найти единомышленников и мотивировать друг друга.

"Если вы хотите вдохновиться, начать новую жизнь, но не можете сделать первый шаг, ищите друзей по несчастью. Это мотивационная штука. Одно дело, когда наедине с собой. А когда идешь в какие-то сообщества, где есть люди, имеющие опыт, возможно, их тоже должно что-то подстегнуть. Если объединяется несколько друзей по несчастью, они сразу становятся счастливыми!", - рекомендует Писанка.

Также ведущая советует взглянуть на свой рацион со стороны. Она призывает не отказываться от хлеба, а заменить его на цельнозерновой, не исключать жиры полностью, а выбрать полезные. По словам актрисы, только благодаря сбалансированному питанию и большому количеству жидкости, ей удалось похудеть так, чтобы кожа осталась в тонусе.

Руслана Писанка после похудения

"Все понимают, что сбрасывать вес трудно. Но удерживать его не легче! Если даешь слабину, за это придется расплачиваться. Проект научил меня видеть эту взаимосвязь - между тем, что ты съел, и тем, сколько нужно за это отработать. Но есть много заменителей физнагрузок. Даже уборка в доме - прекрасный способ сбросить много калорий", - отметила знаменитость.

А чтобы не набрать вес снова, Руслана Писанка старается держаться как можно дальше от соблазнов и не скрывает этого. Вместо калорийных гарниров с мясом она выбирает легкие супы или рыбу с овощами. Кафе с выпечкой обходит стороной.

Кроме того, актриса делает упор на физические нагрузки: отжимания, приседания, планка ежедневно. Если нет возможности позаниматься, просто много ходит пешком - более 15 тыс. шагов в день.

Ранее Писанка призналась, что на карантине снова набрала 10 килограмм, но сейчас успешно с ними борется. "Буду работать над собой. То существенное похудение научило меня, что я могу выдержать все сложности, так как это было самым тяжелым испытанием в моей жизни", - отметила актриса.