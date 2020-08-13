Звезда "Игры Престолов" сыграет британского принца Филиппа в сериале "Корона"

Нашумевший сериал "Корона", который выходит на телеканале Netflix и рассказывает историю британской королевы Елизаветы II и ее родных, для каждого нового сезона приглашает новых актеров. В последних двух сезонах роль супруга королевы, принца Филиппа, исполнит известный британский актер Джонатан Прайс. Об этом пишет Daily Mail.

73-летний актер за последние годы успел сыграть в нескольких проектах, снискавших популярность среди зрителей. В сериале "Игра Престолов" он исполнил роль Его Воробейшества, а в фильме "Два Папы" – кардинала Хорхе Марио Бергольо. Ранее он играл в фэнтези "Братья Гримм", "Пиратах Карибского моря" и в одном из фильмов "бондианы" "Завтра не умрет никогда", где злодею в его исполнении противостоял Джеймс Бонд, сыгранный Пирсом Броснаном.

Джонатан Прайс в роли Его Воробейшеста/Фото: скриншот

Инсайдеры сообщают, что кандидатура Джонатана Прайса была единственной и создатели телешоу очень волновались, примет ли Прайс их предложение.

В двух последних сезонах сериала "Корона" королеву Елизавету сыграет Имельда Стонтон ("Гарри Поттер и Орден Феникса"), а ее сестру, принцессу Маргарет – Лесли Мэнвилл ("Малефисента") .

События двух последних сезонов расскажут о событиях 1990-х и 2000-х гг.

До Прайса роль принца Филиппа играли Мэтт Смит ("Доктор Кто") и Тобиас Мензис ("Рим", "Чужестранка" и "Игра Престолов").