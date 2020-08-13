Сын покойного Децла записал свой первый трек

15-летний сын умершего в феврале прошлого года рэпера Децла, Антоний Киселев (фамилия по матери), похоже, решил пойти по творческим стопам своего знаменитого отца и записал свою первую композицию. Сегодня Антоний опубликовал в своем Instagram фрагмент своего нового трека.

Видео, на котором Антоний работает над треком в звукозаписывающей студии, сын Децла опубликовал на новой странице, полностью посвященной его творчеству, — там он предстал под творческим псевдонимом Juzeppe Junior (один из сценических псевдонимов самого Децла).

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