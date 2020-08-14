Италия и Паназия. На Печерске открылся новый ресторанный комплекс Fenix
В "уголке" солнечной Италии гостей встречают аутентичные фрагменты и дух этой прекрасной эмоциональной страны. Второе крыло заведения отведено под восточную часть ресторана с уникальными интерьером и концепцией.
FENIX ITALIA
Instagram: https://www.instagram.com/fenix.italia/
Facebook: https://www.facebook.com/fenix.restaurant.italia
Шеф-повар паназиатской части заведения Сергей Байсаревич создает блюда по технике fusion, миксуя различные кулинарные направления.
"Гордость ресторана - наша утка по-пекински, за тонкостью процесса приготовления которой вы сможете наблюдать, находясь за стенами красивого стеклянного пространства в зале заведения. Гостей ресторана ожидают приятные впечатления от созерцания процесса приготовления мясных блюд, а также, возможности "отловить" для себя омара или лобстера прямо из аквариума", - рассказывает Сергей Байсаревич.
Поклонников изысканных напитков приятно впечатлит комната для красного и белого вина, в которую помещается 3500 бутылок. А также, широкий выбор сакэ (более 30 видов), с которыми гостей ознакомит сакэ-сомелье, который станет для гостей "проводником" в мир аутентичных восточных напитков.
FENX ASIA
Instagram: https://www.instagram.com/fenix.asia/
Facebook: https://www.facebook.com/fenix.restaurant.asia
Татьяна Авраменко
Сергей Комаровский
Стефано Антониолли