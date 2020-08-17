Создатели сериала "Корона" нашли актрису на роль Леди Дианы
Создатели сериала "Корона" продолжают подбирать актеров для двух последних сезонов. Уже известно, что королеву Елизавету сыграет Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах про Гарри Поттера, но больше всего зрителей интриговало, кого возьмут на роль принцессы Дианы, которая была и остается одним из самых популярных и трагичных членов королевской семьи. Стало известно, что эта почетная роль досталась Элизабет Дебики. Об этом пишет SkyNews.
Элизабет Дебики – австралийская актриса, ее мать – ирландка, отец – поляк. С пяти лет Элизабет живет в Мельбурне, Австралия.
Она прославилась ролями в фильмах "Великий Гэтсби" и "Валериан и город тысячи планет", также играла в сериале "Ночной администратор". Также ей досталась роль в долгожданном фильме Кристофера Нолана "Довод", премьера которого постоянно откладывается.
Элизабет Дебики в фильме "Великий Гэтсби"/Фото: скриншот
Дебики заменит актрису Эмму Коррин, которая исполнила роль леди Ди ранее. Австралийка уже призналась, что польщена выбором создателей "Короны": "Дух принцессы Дианы, ее слова и ее действия живут в сердцах многих. Для меня большая честь и привилегия - присоединиться к этому великолепному сериалу, который меня полностью зацепил с первого эпизода", - сообщила актриса.
Напомним, сериал "Корона" рассказывает о королевской семье Великобритании с того момента, как Елизавета II стала наследницей престола. В последних сезонах роль супруга королевы, принца Филиппа, исполнит известный британский актер Джонатан Прайс. 73-летний актер за последние годы успел сыграть в нескольких проектах, снискавших популярность среди зрителей. В сериале "Игра Престолов" он исполнил роль Его Воробейшества, а в фильме "Два Папы" – кардинала Хорхе Марио Бергольо. Ранее он играл в фэнтези "Братья Гримм", "Пиратах Карибского моря" и в одном из фильмов "бондианы" "Завтра не умрет никогда", где злодею в его исполнении противостоял Джеймс Бонд, сыгранный Пирсом Броснаном.