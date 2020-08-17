"Гладиатор" Рассел Кроу дал денег на восстановление известного ресторана в Бейруте

Известный актер Рассел Кроу пожертвовал 5 тысяч долларов на восстановление известного бейрутского ресторана Le Chef. Об этом пишет Deadline.

Ресторан, как и многие здания и заведения в столице Ливана, был серьезно поврежден взрывом, который произошел в порту Бейрута 4 августа.

Le Chef считается "главным" и самым известным рестораном Бейрута. Он был открыт еще в 1967 году.

Работники ресторана перед входом

Популярности ему прибавил визит известного шеф-повара Энтони Бурдена, который высоко оценил кухню и обслуживание.

Многочисленные посетители отмечали умеренные цены, большие порции и настоящую ливанскую кухню.

Интерьер ресторана Le Chef

Кухня ресторана Le Chef/Фото: tripadvisor

Режиссер Аманда Бейли и журналист Ричард Холл запустили страницу GoFundMe, чтобы помочь восстановить ресторан, и выяснилось, что актер Рассел Кроу сделал пожертвование. Сначала они не были уверены, но Рассел сам подтвердил эту информацию, сказав, что деньги он пожертвовал в память о Бурдене. Известный шеф-повар неожиданно покончил с собой в 2018 году во время работы над очередной программой.

"Я думал, что он, вероятно, так и сделал бы, будь он все еще здесь, - написал Кроу. - Я желаю вам и Le Chef всего наилучшего и надеюсь, что вскоре все наладится".

Рассел Кроу прославился ролями в таких фильмах как "Гладиатор" Ридли Скотта, "Игры Разума" Рона Ховарда и многих других.

Энтони Бурден был одним из самых известных и влиятельных шеф-поваров. Но по всему миру прославился благодаря своим телешоу "Энтони Бурден: Без предварительных заказов" и "Пересадка".

По состоянию на 16 августа Le Chef было пожертвовано почти 19 000 долларов. На странице GoFundMe говорилось: "Мы продолжим сбор пожертвований, и все дополнительные средства пойдут на поддержку персонала, пока Le Chef не откроется снова, поэтому, пожалуйста, продолжайте делать пожертвования. Каждый доллар пойдет на то, чтобы содержать сотрудников и их семьи в это трудное время".