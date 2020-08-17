Почувствуй себя самураем: в Японии предлагают переночевать в средневековом замке

В японской префектуре Эхиме туристов решили заманивать не только живописными видами и историческими достопримечательностями, но еще и возможностью переночевать в настоящем замке. Об этом пишет CNN.

Замок Одзу, расположен в одноименной деревне, население которой с 1955 года неуклонно снижается. С 79 тысяч оно уменьшилось до 42 тысяч. Поэтому, чтобы приманить туристов, Бюро туризма и градостроительства Японии пошло на беспрецедентный шаг и решило открыть замок для туристов не только в обычном смысле этого слова, но еще и для ночлега.

Замок Одзу известен с XVII века (эпоха Эдо), в то время город процветал, торгуя воском и шелком. После Второй Мировой деревня пришла в упадок. Оригинальный, сильно обветшавший замок был частично разрушен в 1888 году, его восстанавливали несколько десятилетий, используя только те же материалы, что и несколько столетий назад: дерево, камень и глину.

Сейчас в замке в течении года разрешено только тридцать визитов по шесть гостей. Ночь обойдется любителям старины в миллион йен (почти десять тысяч долларов) за двоих гостей, и еще сто тысяч (или тысячу долларов) придется доплатить за каждого дополнительного гостя. Интересно, но в стоимость не входит уборная в номере, чтобы не портить исторические помещения, ванные с кедровыми ванными и туалеты перенесли в другую часть замка.

Но зато гости смогут беспрепятственно гулять по территории достопримечательности, когда ворота замка закроются для туристов в 17.00.

Также гости смогут одеться в кимоно, или доспехи средневековых самураев, их ждет представление с традиционными танцами и ужин на одной из четырех башен замка с сакэ и декламацией стихов во время которого они смогут любоваться луной.

Все фото: Kita Management / Seki Co Ltd

На следующий день гости будут завтракать на старинной вилле с видом на реку Хиджи.

Если миллион йен – это все-таки дорого, притом, что почти все визиты уже расписаны, то можно остановиться в одном из трех старинных домиков в деревне, или, на худой конец отобедать в 400-летнем ресторане.

В Бюро туризма считают, что если затея с замком Одзу окупится и привлечет туристов в деревню, то тогда там займутся и другими отдаленными старинными деревнями Японии, которые переживают не лучшие времена.