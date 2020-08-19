Марихуана, торт и танцы: Мадонна показала, как отпраздновала свое 62-летие

Известная певица Мадонна с размахом отпраздновала свое 62-летие на Ямайке. На вечеринке были коктейли, марихуана и праздничный торт, но никто не надевал маски не смотря на коронавирус. Об этом пишет

Мадонна с дочерью Лурдес, приемными детьми, нынешним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и танцорами из своей труппы, отправилась в отель GoldenEye, который расположен в курортном городке Оракабесса на Ямайке. Город знаменит тем, что именно здесь, в особняке с белыми стенами и видом на океан писатель Ян Флеминг написал несколько романов о Джеймсе Бонде. Кроме этого Оракабесса является культовым местом для дайверов, которые съезжаются сюда на один из крупнейших в мире коралловый риф.

Мадонна с приемными детьми

Мадонна с дочерью Лурдес Леон

Мадонна все еще страдает от травмы бедра, полученной во время концерта более полугода назад и передвигалась с тростью. Но во время танцев опиралась на своего бойфренда и дочь Лурдес. Она же помогла матери задуть свечи на праздничном торте.

20-летний сын Мадонны от режиссера Гая Ричи – Рокко, вечеринку не посетил. Сейчас он находится в Лондоне вместе с отцом и его новой семьей. Он сменил место проживания еще в 2015 и теперь редко появляется вместе с матерью.

На вечеринке подавали тропические коктейли и марихуану, были приглашены музыканты и фаербризеры.

Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом/Все фото: Instagram madonna

Но никто из приглашенных не надел маски. Хотя ранее премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс призывал всех не пренебрегать защитой и соблюдать социальную дистанцию.

На Ямайке зафиксировано 1129 подтвержденных случаев COVID-19, и 14 смертей от этого недуга. Ранее Мадонна заявляла, что получила положительный результат на антитела к коронавирусу.