В Голливуде продали дом, где родилась звезда "Кабаре" Лайза Минелли
На Голливудских холмах нового владельца нашла недвижимость со звездным прошлым. За 4,7 миллиона долларов был продан трехэтажный особняк, который принадлежал знаменитой актрисе Джуди Гарленд, матери не менее известной актрисы и певицы Лайзы Минелли. Об этом пишет Daily Mail.
Джуди и ее тогдашний муж Винсенте Минелли проживали в трехэтажном особняке с 1944 по 1948 гг. Лайза родилась в 1946 году.
Дом был построен в 1941 по проекту архитектора Джона Элгина Вульфа и кое-что от его первоначальных задумок в особняке сохранилось.
Одна из тайных спален в особняке
В звездном имении – пять спален, семь ванных комнат, бассейн, а также несколько тайных помещений, куда можно попасть через замаскированных книжными шкафами двери.
После Джуди Гарленд особняк принадлежал еще одной звезде – темнокожему актеру и исполнителю Сэмми Дэвису-младшему, близкому другу Фрэнка Синатры и участнику его знаменитого коллектива "Крысиная стая".
Интересно, что в одно время Сэмми выступал вместе в Лайзой Минелли.
Джуди Гарленд – одна из величайших актрис современности, еще в юности сыграла Дороти Гейл в фильме "Волшебник из страны Оз", что принесло ей мировую известность. Была лауреаткой "Оскара", "Золотого Глобуса", "Грэмми" и "Тони". Всю жизнь страдала из-за неуверенности в себе и проблем с барбитуратами. Скончалась от передозировки в 47 лет. Была замужем пять раз.
Джуди Гарленд и маленькая Лайза Минелли/Фото: Variety
В 2019 году вышел фильм-биография "Джуди", где роль Гарленд исполнила Рене Зеллвегер, получившая за эту роль "Золотой Глобус" и "Оскар".