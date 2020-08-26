У Усейна Болта и Рахима Стерлинга могут быть проблемы с полицией из-за незаконной вечеринки

Полиция Ямайки проведет расследование незаконной вечеринки, которую организовал экс-бегун Усэйн Болт. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиции стало интересно, при каких обстоятельствах знаменитый бегун заразился коронавирусом. Дело в том, что по местным законам во время пандемии COVID-19 запрещены собрания более 20 человек. Местные жители должны носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

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В понедельник, 24 августа стало известно, что у спринтера был выявлен коронавирус. Оказалось, что, несмотря на ограничения, 21 августа Усейн Болт устроил вечеринку в честь своего 34-летия. В интернет попали кадры праздника. Ни на ком из присутствующих не было масок, и, судя по видео, гости Болта нарушали социальную дистанцию.

Среди приглашенных были и знаменитости. В частности, футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг.

Справка

Усейн Болт — знаменитый спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион. Спортсмен, который 11 раз становился чемпионом мира по бегу, завершил карьеру летом 2017 года. Предпринимал попытки играть в профессиональный футбол. В январе 2019 года Болт заявил, что окончательно уходит из спорта.